Ed eccola qui la nuova, ennesima, perturbazione pronta ad investire l’Italia. Il satellite ci mostra una depressione in via di sviluppo sul canale di Sardegna, alimentata sia da correnti fresche atlantiche che da correnti più fredde (in quota) provenienti dal nord Europa. Inoltre interviene anche la corrente calda sub-tropicale, che va ad accentuare i contrasti termici all’interno di questo vortice. Le condizioni meteo sono già in peggioramento sulle isole maggiori, ma a breve il maltempo si estenderà anche su altre regioni italiane.

Sarà una perturbazione lenta e contrassegnata da fenomeni localmente intensi e persistenti: difatti non ne usciremo prima di venerdì! I giorni più instabili, tuttavia, saranno solo due: oggi e domani. La perturbazione avanzerà verso est, dando vita a nubi, piogge e temporali che investiranno Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia orientale, Calabria, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche. Il nord resterà ai margini della depressione, ma qui interverrà l’instabilità convettiva pomeridiana/sera, seppur in modo molto disorganizzato.

La giornata di giovedì sarà più autunnale che estiva: le temperature caleranno ovunque, tanto che non supereranno i 20-21°C sul medio-basso Adriatico. Tutto merito delle nubi e delle piogge che manterranno il clima molto fresco e gradevole. Le piogge, tuttavia, potrebbero rappresentare un problema soprattutto in presenza di minacciosi temporali stazionari: questi potrebbero colpire con più facilità Abruzzo, basso Molise, Puglia adriatica, Basilicata, Campania settentrionale. Piogge e rovesci interesseranno anche il resto del sud, il Lazio e a sprazzi le Marche. Graduale miglioramento invece in Sardegna.

Venerdì le ultime piogge e gli ultimi acquazzoni coinvolgeranno il sud, con tendenza ad un lento miglioramento nel corso della giornata. Entro sera le piogge tenderanno ad esaurirsi quasi ovunque. Andrà molto meglio al nord e gran parte del centro, dove già splenderà il Sole. Interverrà un po’ di maestrale sul medio-basso Adriatico, con raffiche moderate.