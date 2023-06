Sebbene l’Estate meteorologica sia già cominciata da 15 giorni, la Primavera in verità non è ancora del tutto terminata. Sul piano astronomico, infatti, dovremo attendere ancora 6 giorni prima di entrare definitivamente nella “bella stagione” che fino ad ora così bella non è stata. Le condizioni meteo, infatti, sono ancora pessime come visto nel nostro editoriale mattutino.

Il 21 Giugno è atteso il solstizio d’Estate, un momento magico che segna l’inizio ufficiale, astronomicamente parlando, dell’Estate. In questo giorno il Sole raggiungerà la sua massima altezza nel cielo e la giornata è la più lunga dell’anno. È un evento celebrato da molte culture in tutto il mondo. Durante il solstizio, si svolgono antiche tradizioni legate alla natura e all’energia del Sole. Le persone si riuniscono per accogliere l’abbondanza della luce solare, danzando, cantando e creando fuochi rituali. È un momento di gioia e gratitudine per l’abbondanza della vita e una celebrazione della connessione tra l’uomo e la natura. Mentre il sole splende brillante nel suo apice, il solstizio d’Estate ci invita a riflettere sulla bellezza e la fertilità della stagione estiva e ad abbracciare la vitalità che essa porta con sé.

E pare proprio che l’esordio dell’Estate, nel giorno del Solstizio, di Sole ce ne sarà in abbondanza! Il caso vorrà che proprio dal 21 Giugno l’anticiclone africano prenderà in mano l’Italia, dando inizio ad un’ondata di caldo davvero considerevole.

L’anticiclone africano sarà protagonista indiscusso per la prima volta in questo mese di Giugno e porterà la prima vera avvezione calda della stagione tra 20 e 24 Giugno. Le temperature più alte le percepiremo dal Solstizio d’Estate, quando la colonnina di mercurio potrebbe superare i 35°C in diverse località del centro e del sud, soprattutto nei settori interni. Anche al nord farà più caldo, tanto che le temperature potrebbero superare le medie del periodo di almeno 3-4°C.