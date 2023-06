Quest’Estate finora non si è caratterizzata per la presenza eccessiva dell’anticiclone africano, con meteo peraltro spesso inclemente. Dopo una prima metà di giugno dominata da instabilità, l’anticiclone africano ha fatto la sua prima apparizione stagionale solo nella scorsa settimana. Questo fenomeno è diventato una presenza costante nelle estati degli ultimi decenni, portando ondate di caldo estreme soprattutto sul Mediterraneo.

Il caldo in ritirata

Le temperature elevate dei giorni scorsi non sono legate all’anticiclone africano, ma a un’area di alta pressione con radici sul Vicino Atlantico. Si tratta di un caldo non eccessivo, ora in netto ridimensionamento.

Fase più fresca ed instabile fino all’inizio di luglio

Correnti più fresche settentrionali dilagano verso l’Italia al seguito della coda di un fronte temporalesco in transito sull’Europa Centro-Orientale. Questo calo termico sarà il preludio a una burrasca più decisa, con ulteriore rinfrescata, attesa sul finire della settimana.

Colpo di scena nel primo weekend di luglio

Un vortice di bassa pressione porterà marcata instabilità nel primo weekend di luglio, con temperature che scenderanno sotto la media. Si prospetta quindi un momentaneo break dell’estate. Il peggioramento partirà già da fine Giugno, con l’ingresso in grande stile del fronte atlantico.

Prospettive meteo per la prossima settimana

Le proiezioni dei centri meteo non prevedono il ritorno del caldo intenso nei primi giorni della prossima settimana. C’è anzi la possibilità che la depressione nord-atlantica possa veicolare nuovi impulsi d’aria fresca ed instabile a lambire l’Italia, specie il Nord.

Quando tornerà il caldo africano?

Una nuova ondata di calore più intensa e diffusa a gran parte d’Italia potrebbe concretizzarsi a partire dal 6-8 luglio. Anche in questo caso, potrebbe trattarsi di un’ondata di calore non persistente, a conferma di una prima parte d’estate non caratterizzata da eccesso di caldo persistente. Il meteo di questo periodo ci riserva sorprese e instabilità, con un’estate 2023 che si sta caratterizzando per ora come meno calda del solito.