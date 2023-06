METEO – Siamo al 5 Giugno, l’Estate meteorologica è da poco cominciata, ma possiamo definirla a tutti gli effetti una giornata di fine Estate o addirittura inizio Autunno su tante regioni! Una perturbazione proveniente da ovest sta attraversando l’Italia con al seguito una vasta copertura nuvolosa, piogge e temporali. Insomma non la solita instabilità pomeridiana o serale, che già ci fa compagnia da alcune settimane, ma una vera e propria perturbazione organizzata che stamattina sta costringendo tanti italiani a metter mano all’ombrello.

Le condizioni meteo più vicine all’Autunno le troviamo certamente al Nordest, dove piogge su molte località e le temperature sono scese fino a 16-17°C alle 9 di stamattina. Piogge e temporali sparsi anche all’estremo sud, in movimento verso nord, destinate a coinvolgere anche altre regioni nelle prossime ore. Insomma è chiaro che abbiamo davanti un prosieguo di giornata tutt’altro che stabile!

Ci aspettiamo piogge e temporali dal pomeriggio anche su Basilicata, Campania, Puglia. Temporali sparsi anche su Molise, Abruzzo, Marche, Umbria. Rischio fenomeni violenti sulla Puglia centro-settentrionale, in Molise e in Abruzzo: non escludiamo locali forti grandinate, con chicchi di grosse dimensioni.

Instabilità persistente anche sul nord Italia, specie sul Triveneto. Andrà un pizzico meglio sulle coste tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna.

Ma quando torna il bel tempo? Ebbene chi sperava in un solido anticiclone, stabile e caldo, dovrà ancora attendere. Anche i giorni di martedì e mercoledì riserveranno parecchie note instabili, prevalentemente pomeridiane, soprattutto su monti, colline e regioni adriatiche. Sicilia e Calabria vedranno tante nubi e piogge sparse nel corso di martedì.

Da giovedì la pressione tornerà lentamente ad aumentare e potremmo concretamente vivere una maggior stabilità, seppur minata da qualche insidioso temporale pomeridiano perlopiù nelle zone interne e montuose. Sulle coste si aprirà una fase molto più stabile, ma senza caldo eccessivo.