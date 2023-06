Il meteo del prossimo weekend sarà decisamente compromesso. Ci sarà un autentico blitz temporalesco, con possibili fenomeni estremi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere e quali conseguenze ci potranno essere sulle nostre regioni, alla luce delle ultime proiezioni modellistiche.

Prima ancora sole e caldo per tutti

Per tutta la settimana che conclude il mese di Giugno, sole e caldo quasi per tutti, a parte qualche disturbo sulle regioni settentrionali e in particolare sulle aree pedemontane. Temperature un po’ sopra la media, ma senza eccessi, e con tassi di umidità moderatamente bassi. Un clima quindi abbastanza sopportabile, anche se oramai del tutto pienamente estivo.

Blitz temporalesco

Cambia tutto però nel weekend, ma in particolare già da Venerdì 30 per il Nord. Piogge e temporali dovrebbero essere abbastanza diffusi e prolungati, con possibili criticità. Ricordiamo ai lettori che, come sempre, gli episodi di meteo estremo sono molto locali e non coinvolgono intere aree geografiche.

Il pericolo di eventuali fenomeni vorticosi, grandinate o violentissime raffiche di vento è solamente locale e non coinvolge mai un’intera provincia geografica. Però, anche se mancano alcuni giorni, possiamo evidenziare la possibilità di un pericolo temporali di una certa intensità, perché arriva una profonda ciclogenesi in quota.

Gran rinfrescata

L’altra conseguenza logica di questo tipo di meteo è la grande rinfrescata che ci aspetta. Se è vero che partiamo da temperature moderatamente torride e quindi non troppo afose, è altresì vero che il possibile ingresso di temporali rovescerebbe in fretta l’aria fredda nei bassi strati e quindi farebbe diminuire le temperature.

Ci aspetteremmo lecitamente una fase più fredda della media per 2-3 giorni, con temperature ben al di sotto dei 30 gradi laddove pioverà anche di giorno. Non possiamo escludere addirittura massime sui 20-22 gradi qualora gli episodi di maltempo fossero costanti con piogge battenti e cieli coperti per tutta la durata del giorno