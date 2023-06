L’anticiclone africano è diventato in questi giorni l’assoluto protagonista dello scenario meteorologico sul bacino del mediterraneo espandendosi con vigore verso la nostra penisola e facendo salire le temperature ben oltre la media del periodo.

Il picco di questa prima ondata di calore però è ormai alle spalle. Lo abbiamo raggiunto infatti nella giornata di Giovedì, con temperature che si sono portate diffusamente sui 35-37 gradi nelle zone interne della penisola e addirittura fin sui 40 gradi in Sardegna.

Ora l’alta pressione africana è pronta a fare “retromarcia” e ad abbandonare la nostra penisola. Già in queste ore la situazione sta cambiando al Nord, dove sta affluendo aria più fresca e instabile legata ad un fronte atlantico in avvicinamento da ovest. Nel corso di Sabato questo fronte scivolerà rapidamente verso Sud, interessando le regioni centro-meridionali e scacciando via anche qui caldo e afa.

Week end con caldo gradevole e sole prevalente, ultimi temporali Sabato

Il week end sarà segnato quindi da un generale calo delle temperature: il caldo tornerà ad essere moderato e decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti anche grazie a una generale diminuzione dell’afa. Lo scontro fra masse d’aria differenti nella giornata di Sabato darà vita ancora a qualche temporale sparso, principalmente fra mattina e pomeriggio, sulle regioni adriatiche e zone interne di Lazio, Campania, Basilicata. Si tratterà di fenomeni abbastanza localizzati e di breve durata, ma attenzione perché potranno risultare intensi, per effetto appunto dei marcati contrasti termici.

Domenica l’anticiclone tornerà a proteggere maggiormente la penisola portando condizioni di stabilità e soleggiamento diffuso. Il caldo sarà come detto moderato, con temperature massime intorno ai 29-32 gradi. La ventilazione sarà sostenuta dai quadranti settentrionali sul basso versante Adriatico e sullo Ionio.