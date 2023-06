La primavera di quest’anno è stata atipica, con l’assenza dell’anticiclone africano che solitamente caratterizza parte di aprile e, in particolare, Maggio, portandoci spesso in un clima estivo. Quest’anno, l’alta pressione africana è rimasta sopita nelle sue terre d’origine, mentre l’anticiclone delle Azzorre si è esteso verso il centro-nord Europa.

Come abbiamo già scritto in tanti altri Editoriali, uno dei grandi assenti di questa anomala Primavera è stato sicuramente l’Anticiclone africano, colui che in questi ultimi anni infatti aveva sempre caratterizzato una parte di Aprile, ma soprattutto il mese di Maggio traghettandoci spesso all’improvviso in un contesto pienamente estivo da Nord a Sud.

Quest’anno invece le cose sono andate diversamente tant’è che il mese di Maggio si è concluso praticamente con l’alta pressione africana ancora sonnecchiante sulle proprie terre d’origine, mentre il suo stretto parente delle Azzorre si è addirittura disteso sui paralleli del Centronord Europa e per la precisione tra l 50° e il 60° parallelo.

Sono ormai giorni e giorni che stiamo vivendo questa anomala configurazione barica che ci costringe a vivere un contesto meteo assai dinamico con frequenti parentesi di brutto tempo e con temperature spesso altalenanti.

Detto ciò la domanda pare scontata; quando arriverà il momento in cui l’anticiclone africano piomberà con il suo carico di caldo sul nostro Paese? Beh, sicuramente non certo nell’immediato futuro visto che almeno fino a tutto il primo weekend di Giugno il meteo continuerà a fare i capricci e le temperature si manterranno a tratti anche sotto tono.

Per vedere un primo timido tentativo bisognerà aspettare l’inizio della prossima settimana quando l’alta pressione africana proverà a muovere una parte delle sue calde maglie verso il bacino del Mediterraneo. Sarà un tentativo però assai vano in quanto non solo durerà poco, ma si limiterà a portare un po’ di caldino a carico delle sole regioni del Sud.

Un più deciso movimento verso l’area del Mediterraneo potrebbe invece esserci sul finire della prossima settimana e dunque tra Venerdì 9 e Sabato 10 quando potrebbe spingersi non solo sulle regioni del Sud ma anche su parte di quelle del Centro. Un po’ di caldo arriverebbe anche al Nord dove comunque le temperature rimarrebbero di parecchio inferiori rispetto al Mezzogiorno.

Al momento però, vista la distanza temporale, non possiamo assolutamente confermare tale linea di tendenza anche perché non tutti i centri di calcolo seguono il medesimo pensiero.