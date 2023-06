L’inizio dell’estate meteorologica il 1° giugno non ha portato con sé condizioni tipicamente estive in molte regioni italiane. Piogge sparse, nubi dense e frequenti temporali hanno caratterizzato il meteo, soprattutto al Centro e al Nord Italia. Questa situazione, causata dalla distanza delle alte pressioni dal nostro Paese, si manterrà almeno fino al 7 giugno, con precipitazioni e temporali sparsi. Un miglioramento è previsto a partire dall’8 giugno, con un aumento del soleggiamento e temperature in rialzo. L’arrivo dell’anticiclone africano nel fine settimana potrebbe finalmente portare un assaggio d’estate, ma questa rimane ancora un’ipotesi. Ma vediamo nel dettaglio.

Se è vero che l’Estate meteorologica è iniziata il 1° di Giugno è altrettanto vero che il meteo di questi giorni, almeno per molte regioni d’Italia è ben lungi dall’essere estivo.

Nubi dense, piogge sparse e tanti temporali sono ormai all’ordine del giorno specialmente sulle regioni del Centro e del Nord. Insomma, è una situazione che non lascia per ora via di scampo e per alcuni giorni continueremo a vivere scenari davvero assai capricciosi.

D’altronde, fino a che le alte pressioni rimangono distanti dal nostro Paese, non possiamo certo pretendere di godere di giornate stabili, soleggiate e altresì nemmeno calde.

Detto ciò, ecco che a grandi linee il meteo manterrà queste caratteristiche sicuramente fino a Mercoledì 7 Giugno con le piogge e i temporali sempre pronti a colpire soprattutto le regioni del Centro e del Nord, dapprima i settori montani poi nelle ore pomeridiane anche alcuni tratti di pianura e dei litorali.

Evidenti segnali di ripresa sul fronte del bel tempo si attiveranno a partire da Giovedì 8 quando l’instabilità atmosferica dovrebbe tornare a concentrarsi soprattutto sulle alture, mentre sui comparti pianeggianti si potrà godere di un maggior soleggiamento per gran parte della giornata.

In questo frangente torneremo ovviamente a vedere i termometri salire in forma più decisa fino a toccare punte di nuovo quasi estive.

A proposito di Estate, occhi puntati la weekend quando, secondo alcuni centri di calcolo, potrebbe farsi sentire un timido alito dell’anticiclone africano per via di un suo tentativo di spostare il proprio baricentro verso Nord.

Siamo tuttavia ancora nell’ambito delle ipotesi. Ci aggiorneremo!