L’analisi meteo recente ci pone di fronte a una questione. Prima o poi arriverà il famigerato anticiclone africano? Spesso, negli anni scorsi, in questo periodo, già era sopra le nostre zucche e ci faceva boccheggiare, ben oltre i 30 gradi. Andiamo a vedere se dovesse esserci una data ben precisa.

Il quadro generale

I lettori si sono accorti benissimo. Dopo un mese di Maggio anomalo, ora pure l’inizio di Giugno è stato piuttosto movimentato. Ovviamente non dovunque, ma perlomeno su buona parte dell’Italia. Il motivo è semplice. C’è da tempo una sorte di palude barica (vasta area di bassa pressione) centrata sul bacino del Mediterraneo.

Essa porta temporali a più riprese e clima non troppo caldo. Ma durerà? E soprattutto: quando cominceremo a boccheggiare?

Il periodo più probabile

Il Mar Mediterraneo, dal 9 Giugno fino al 12 Giugno, potrebbe essere interessato da una fase meteo di matrice subsahariana. Come sempre accade, ecco le caratteristiche intrinseche della massa in questione. Si tratta di una massa d’aria molto calda a tutte le quote e di matrice tropicale che provocherà due cose.

La prima è una netta stabilità atmosferica, con più sole, stavolta si quasi del tutto indisturbato. La seconda è un concreto aumento pure delle temperature. Che si potrebbero portare sopra le medie, anche se non sembra eccessivamente…

Quanto durerà il caldo? Eccone una stima

Spesso, a causa dei moti tipici della massa d’aria in essere, il caldo si farà sentire inizialmente al Meridione e sulle due Isole Maggiori. Non sarebbe strano registrare massime diffusamente oltre i 28-29 gradi durante le ore pomeridiane, ma con punte locali oltre i 30.

Vedremo se questa svolta poi si estenderà anche a tutto il resto del Paese: per ora c’è andata bene, non ci sono mai stati i presupposti per calori fuori stagione. Ma il periodo “a rischio” è ancora lungo…