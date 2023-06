C’è stato un netto cambiamento del meteo e del clima. Stiamo ovviamente parlando bella rinfrescata, dicasi anche refrigerio, che ci lascia tirare un po’ il fiato, dopo un’avvezione calda davvero notevole.

Purtroppo dobbiamo essere onesti. Senza far troppi giri di parole, la pacchia dovrebbe durare davvero poco. Il rischio che l’alta pressione possa subito ricucire lo strappo è altissimo, c’è poco da fare. E di fatti prima l’alta delle Azzorre si instaurerà per 2-3 giorni, per poi dare il passaggio di consegne a quella africana.

Le considerazioni

Oramai siamo verso la piena maturità estiva, per questo motivo dobbiamo essere consapevoli del fatto che una struttura anticiclonica come quella subtropicale è e sarà la regina dei prossimi mesi. Sono le perturbazioni a chiedere il permesso all’anticiclone, non il contrario…

Le tendenze meteorologiche

Dando un’occhiata ai vari modelli meteo di previsione a medio e lungo termine, possiamo dirvi che i primi giorni di Luglio potrebbero essere nuovamente assai caldi. Forse non ai livelli attuali, ma di certo non fresco. Per farla breve, anche tra 7 giorni ritornano i 32-35 gradi diffusi con possibili picchi, ancora una volta, di 40.

Solamente le regioni settentrionali potrebbero rimanere un po’ ai margini, benché con caldo estivo. Esse, se confermato, potrebbero comunque avere temperature meno alte perché influenzate da una circolazione atlantica capace di addossarsi sopra le Alpi, ivi con temporali più frequenti.

Le ipotesi

Quest’ultima ipotesi andrà vagliata passo dopo passo, per poi essere eventualmente confermata definitivamente. Diciamo però che il caldo tornerà a farsi sentire con una certa insistenza. Non diamo aggettivi estremi, non parliamo di atroce.

Ma di certo non di frescura. E tale caldo, moderato ma sempre pienamente estivo, sembra avere tutta l’intenzione di non dare tregua neppure nel corso delle prossime settimane. E quando si interromperà, lo farà con autentici temporali di forte intensità, con disagi locali, non prevedibili se non a poche ore dall’evento.