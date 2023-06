Il meteo finora ha deluso gli amanti dell’Estate e reso felici gli appassionati del fresco. Dopo due mesi freschi e dalle piogge praticamente incessanti, ecco che stavolta l’Estate fa davvero sul serio. Ci sono tutti i presupposti per una lunga fase calda da nord a sud, con pochi disturbi e pochissimi temporali qua e là. Ma vediamo insieme cosa può proporre il meteo dei prossimi periodi.

Estate a tutta birra

Stiamo parlando di qualcosa che oramai è noto a tutti. La stagione estiva è diventata sempre più calda e soleggiata e dopo un mese di anomalie pluviometriche adesso la situazione si stabilizza veramente per tutti.

Sicuramente, dando uno sguardo alle mappe il nostro possesso, è difficile non pensare che l’anticiclone africano duri poco. Quando si instaura una figura meteorologica di questo tipo è difficile scardinarla. Soprattutto lo diventa per le regioni centro-meridionali, mentre il Nord sente con più facilità le code dei fronti in arrivo dalle Alpi.

A proposito, saranno anche pochi i disturbi sui rilievi alpini perché la massa d’aria sul tropicale sarà molto stabile e quindi difficilmente porterà temporali organizzati anche sui rilievi.

Ecco quanto durerà

La risposta è almeno una settimana. Volendo vedere già si vede una fine del caldo con l’ingresso di una saccatura per tutti, che potrebbe portare pioggia e temporali diffusi. Ma per adesso sono solo normali supposizioni. Prendiamo il fatto che la stagione estiva sta davvero per partire con tutta la sua potenza, anche se non farà le temperature folli degli anni passati.

Se confrontato ad anni recenti non sarà niente di anomalo, ma ci parrà particolarmente caldo perché veniamo da un periodo fresco e sotto media. Avere 35 o 38 gradi, con punte locali di 40, ormai è assolutamente normale e non ci sono presupposti per pensare ad anomalie in tal frangente. Per adesso concludiamo qui, vi aggiorneremo puntualmente con i nostri aggiornamenti meteo quotidiani per sapere quando ci sarà la fine dell’ondata di caldo.