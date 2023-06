Le fresche correnti settentrionali arrivate nello scorso week-end si sono rapidamente placate ed ora l’anticiclone provare a rispedire le temperature verso l’alto pur con qualche difficoltà. Difatti il cuore bollente dell’anticiclone africano è tornato alle proprie latitudini, lasciando l’Italia sotto un blando anticiclone con meteo stabile ma non troppo caldo. Per tal motivo le temperature non vanno oltre i 28-29°C sulle coste e i 31-34°C nei settori interni o in Val Padana.

Certamente fa caldo, sia chiaro, ma l’afa e la calura insopportabile della scorsa settimana è certamente un ricordo. E a quanto pare il gran caldo afoso e opprimente non si farà vivo per almeno altri 10 giorni!

Nel corso della settimana l’alta pressione comincerà nuovamente a vacillare fino a farsi da parte quasi del tutto a partire da venerdì. Una nuova perturbazione è ormai confermata nell’ultimo giorno di Giugno e nei primi giorni di Luglio: tale perturbazione atlantica porterà nubi, piogge e temporali diffusi e intensi. Sarà il nord Italia l’obiettivo principale del maltempo, dove anche le temperature ne risentiranno, calando ovunque in modo netto.

Ma non finisce qui: dopo la perturbazione appena descritta, potrebbe inserirsi un altro fronte temporalesco ad inizio prossima settimana, ovvero tra 3 e 4 Luglio. L’ennesima ondulazione fresca e instabile proveniente dall’Atlantico approfitterà dell’anticiclone molto debole presente sul Mediterraneo e riuscirà ad attraversare l’Italia da ovest verso est.

Molto probabile, dunque, l’arrivo di altri temporali anche piuttosto intensi tra 3 e 4 Luglio, specie al nord e sul versante adriatico. Il tutto con temperature nella norma e localmente anche inferiori alle medie del periodo.

L’anticiclone sub-tropicale mancherà sull’Italia con buona probabilità almeno fino al 7 Luglio, dopodiché le previsioni diventano logicamente meno affidabili. Vi sono scenari di una ripresa del caldo africano sul finire della prima decade di Luglio, ma su questo ci torneremo nei prossimi aggiornamenti meteo.