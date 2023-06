Luglio è alle porte ma a quanto parte l’Estate si imbatterà nuovamente in parecchie difficoltà esattamente come accaduto nella prima parte di Giugno. Il meteo, insomma, si rivelerà ancora parecchio pazzerello a causa della spiccata dinamicità presente tra Atlantico ed Europa, una situazione figlia di grandi movimenti a macro-scala avvenuti ad inizio Primavera.

L’alta pressione non riuscirà ad impossessarsi stabilmente dell’Italia, pertanto sarà lecito attendersi nuove incursioni più fresche e instabili che daranno vita a vari acquazzoni e temporali, localmente piuttosto intensi.

Ë proprio quel che succederà venerdì 30 Giugno e sabato 1 Luglio: due giornate parecchio instabili, soprattutto sul finale del mese. Irromperà una perturbazione atlantica molto incisiva, ricca di temporali intensi che attraverseranno tutto il nord Italia e gran parte del centro. Saranno Liguria, Piemonte orientale, Emilia e Lombardia i settori più colpiti dai temporali intensi, che daranno vita a piogge sostenute, grandinate e colpi di vento.

Sabato il maltempo toccherà al Nordest e al versante adriatico, ma avanzerà rapidamente un miglioramento. Domenica qualche fenomeno residuo sul versante adriatico, specie nel pomeriggio, è da mettere in conto.

A quanto pare sarà una pausa molto breve, poiché tra lunedì e mercoledì l’instabilità si accentuerà nuovamente su tutto il nord stante l’ingresso di un’altra perturbazione atlantica! Questa sarà meno intensa della precedente, ma comunque su molte località del centro e del nord potrebbe occorrere l’ombrello.

Ma quando arriva l’Estate? Fornirvi una data certa è davvero complesso, considerando che l’anticiclone non appare in grande forma e potrebbe metterci un bel po’ per ritrovare il giusto smalto.

Dalle ultime emissioni modellistiche pare che la cupola anticiclonica sub-tropicale possa riprendere vigore sul finire della prima decade di Luglio.

Ma non tutta Italia riceverà caldo e stabilità: è molto probabile che le temperature aumentino nettamente, attorno al 10 Luglio, quasi esclusivamente al centro e al sud Italia. Non escludiamo il ritorno di temperature superiori ai 35°C, dunque caldo particolarmente intenso.