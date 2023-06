Analisi e previsioni meteo per le prossime due settimane

Le prossime due settimane meteo si preannunciano dinamiche, in linea con il trend degli ultimi mesi. Non ci aspettiamo né persistenti condizioni di alta pressione né lunghi periodi di maltempo. Piuttosto, è probabile che avremo una combinazione di entrambi, ma in intervalli di tempo più brevi.

Il meteo delle ultime settimane e le previsioni per la fine di Giugno

La prima ondata di calore stagionale è stata interrotta da correnti più fresche provenienti dal nord, di origine nord atlantica, che hanno spostato l’anticiclone africano verso il nord Africa. Nonostante qualche temporale e sporadica grandinata, poi l’anticiclone è tornato a dominare in quest’avvio di settimana, ma ora la situazione sta già cambiando su parte d’Italia.

Previsioni meteo per il Centro e il Sud Italia

Si prevede un periodo di relativa tranquillità per molte regioni tra Centro-Sud ed Isole. Fino alla fine di Giugno, un anticiclone non particolarmente forte e caldo, ma comunque capace di garantire una certa stabilità, sarà presente. In altre parole, vivremo alcuni giorni tipicamente estivi, come ci si aspetterebbe da un’estate mediterranea.

Previsioni meteo per il Nord Italia

Per il Nord Italia, la situazione è leggermente diversa: alla fine di Giugno, si prevedono nuovi acquazzoni e temporali, in particolare tra il 29 e il 30 Giugno, con temperature previste in deciso calo.

Previsioni meteo per l’inizio di Luglio

Per quanto riguarda l’inizio di Luglio, probabile affluirà aria fresca e instabile ovunque nel primo fine settimana del mese, tra l’1 e il 2 Luglio. Considerando il rapporto transito di un vortice in quota, avremo anche numerosi acquazzoni e temporali soprattutto al Centro-Nord ma in parte anche al Sud.

Evoluzione dopo i primi di Luglio

Dopo questa ulteriore incursione di maltempo, l’anticiclone africano potrebbe espandersi con maggiore forza verso il Mediterraneo centrale, dando il via a un nuovo periodo più caldo del solito. Al momento, non si prevedono intense ondate di calore come quella recentemente sperimentata in Italia, ma potremmo comunque aspettarci giornate calde con temperature intorno ai 33-35 gradi, in particolare al Sud e sulle Isole maggiori.

Nord Italia conteso da aria instabile

Condizioni meteo più incerte potrebbero interessare il nord nella prima settimana di Luglio, con temperature in media con il periodo.

Avremo così nel complesso un mix di alta pressione e maltempo, ma in intervalli di tempo più brevi. Luglio quindi sarà caratterizzato da un’altalena, con il caldo africano pronto a tornare a ruggire già attorno al 5-6 del mese.