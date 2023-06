Il meteo a volte gioca brutti scherzi. Dalle piogge eccessive al caldo bollente, nel giro di pochi giorni! Dobbiamo dire, in linea generale che è difficile che un tipo di pattern meteorologico che continua da molte settimane possa improvvisamente bloccarsi. Ma sappiamo che l’Estate è quella stagione che…non delude mai!

Di fatti, le piogge son cessate di colpo e, come avevamo abbondamene anticipato, il caldo è giunto senza se e senza ma.

Le tendenze per Luglio

Luglio sarà un mese che ricalcherà questo caldo intenso, oppure ribalterà tutto? Ovviamente non possiamo dirlo con certezza, le probabilità per giunta non sono alte che sia piovoso ed è più facile che sia il solito pentolone caldo.

A ogni modo, proviamo a mostrare ai lettori il seguente approccio. Facciamo affidamento alle tendenze meteo a lungo termine. I modelli meteo preposti in materia stanno fiutando l’ipotesi di un mese abbastanza ricco di precipitazioni, soprattutto se confrontante alla media.

Attenzione: non saranno piogge ben distribuite, bensì improvvise e violente. Quindi è possibile che ci siano dei periodi di sole e caldo, anche intenso e prolungato, ma che di colpo vengano interrotti da forti temporali, che facciano maltempo a più riprese.

Le conclusioni

Luglio non delude praticamente mai, a parte rarissimi casi. ma quest’anno potrebbe risultare in controtendenza rispetto al 2022. Ricordiamo, però, che l’anno scorso è stato infernale, ecco perché auspicare in un mese diverso dall’Estate passata è più che un augurio.

Se da un lato è vero che è il mese estivo per eccellenza (più di Agosto, almeno una volta…), dall’altro negli ultimi anni è diventato una fornace. Noi vogliamo che l’Estate faccia il suo naturale decorso, senza troppi eccessi.

Spesso però si passa da un estremo all’altro. Da troppe piogge a troppo caldo, dalla siccità, ai fenomeni meteo estremi. Vediamo se anche il prossimo mese sarà così.