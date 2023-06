Nonostante il rinforzo dell’alta pressione e il ritorno del sole e del caldo praticamente su tutto il Paese, non ci sono assolutamente garanzia per poter sperare in un dominio assoluto dell’alta pressione. Anzi, a dire il vero sta già mostrando segnali di crisi e nei prossimi giorni saranno ancora più evidenti.

Un primo debole fronte atlantico sta transitando sulle regioni del Nord dove si registra un aumento dell’attività temporalesca e non solo sui rilievi. ma anche su alcuni tratti di pianura.

Dopo un Mercoledì dunque assai instabile per le regioni del Nord e parte della dorsale appenninica del Centro, Giovedì il meteo inizierà abbastanza tranquillo. Sarà tuttavia solo questione di ore visto che già nel corso del mattino le regioni di Nordovest si troveranno sotto uno spesso tappeto di nubi cariche di rovesci e temporali destinati comunque a rimanere confinati su queste regioni.

Sarà invece durante la vigilia del weekend che l’alta pressione mostrerà tutti i suoi problemi lasciandosi intimidire da una più attiva perturbazione atlantica che provocherà una fase di maltempo temporalesco su gran parte del Nord e dal pomeriggio anche su molte aree del Centro. Su queste zone non solo il tempo farà tanti capricci ma provocherà un inevitabile e fisiologico calo delle temperature.

Proseguirà invece il bel tempo al Sud e sulle Isole Maggiori dove le uniche note di rilievo saranno costituite da una leggera flessione dei termometri anche se il clima si manterrà comunque caldo e tipicamente estivo.

Se tutto verrà confermato anche l’inizio del weekend non sembra essere destinato alla stabilità atmosferica. Ma di questo vi daremo maggiori dettali nei prossimi aggiornamenti.