Dopo tante promesse pare che finalmente l’Estate possa raggiungere l’Italia, in tutte le sue fattezze. Ebbene l’anticiclone africano, a lungo dormiente, può seriamente espandersi sul Mediterraneo ad inizio terza decade di Giugno, insomma dai primi giorni della prossima settimana. Su questa tendenza si sono fiondati tutti i principali centri di calcolo, tutti concordi nell’avanzata dell’anticiclone sull’Italia, portatore di condizioni meteo molto stabili.

Già dal fine settimana potremo scorgere i primi effetti di questo cambiamento, grazie alle prime avvisaglie dell’alta pressione. Prima di quel momento, tuttavia, dovremo ancora fare i conti con acquazzoni, temporali, fenomeni localmente violenti e temperature più fresche del solito. In particolare tra mercoledì e venerdì agirà una perturbazione ben organizzata, la quale rischia di traghettarci in Autunno per oltre 48 ore, soprattutto su centro e sud Italia.

Dopo gli ultimi residui fenomeni di venerdì e sabato, legati a correnti molto fresche balcaniche che faranno scendere ulteriormente le temperature, ecco che l’anticiclone comincerà la sua avanzata sul Mediterraneo spazzando via le correnti settentrionali.

Da inizio prossima settimana sembra davvero tutto fatto per il ritorno del caldo e del bel tempo: l’alta pressione ingloberà tutta Italia e porterà la colonnina di mercurio oltre i 30°C a partire dal sud e dalle isole maggiori, poi dal 20 Giugno le temperature saliranno oltre i 30°C su gran parte d’Italia, principalmente nelle aree interne e in Val Padana.

La corretta entità di questa avvezione calda andrà valutata nei prossimi giorni con più chiarezza. Inoltre bisognerà chiarire quanto effettivamente durerà questa fase stabile e calda. Non escludiamo che abbia durata relativamente breve, in linea con i precedenti meteorologici degli ultimi tre mesi dove dopo qualche giorno di stabilità hanno sempre prevalso le correnti fresche e instabili.