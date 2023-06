Purtroppo è la verità, l’Estate è diventata un mix di fenomeni meteo estremi. Ma come mai affermiamo questa frase piuttosto forte? Semplice. Perché è la pura verità. Si passa in fretta da ondate di calore severe a fenomeni temporaleschi molto violenti.

Un mix destinato a durare

Il riscaldamento globale è inarrestabile e coinvolge tutti gli angoli del Mondo. Però dobbiamo dire che l’Italia e l’area mediterranea sono un cosiddetto hotspot climatico. Questo vuol dire che in tale area geografica il clima cambia più velocemente e le temperature aumentano con maggiore velocità. Come conseguenza abbiamo che l’atmosfera è sempre più carica di vapore acqueo e quando arriva una perturbazione fredda al Nord Atlantico le conseguenze sono presto dette.

Ovviamente, vogliamo tener conto che non è che ogni area d’Italia viene sempre coinvolta da fenomeni estremi. Tale fenomenologia è per definizione molto locale e quindi è difficile che venga interessata tutta una provincia o addirittura una regione da episodi grandinigeni venti forti o tornado.

Una considerazione che avevamo fatto

Nonostante fosse partita in ritardo e al rallenty, l’Estate 2023 si sta lentamente prendendo il maltolto. Gira che ti rigira, l’anticiclone africano viene lo stesso a farci visita almeno una o due volte nella stagione estiva.

Per ora abbiamo passato la prima (rapida) onda calda, ma la settimana che viene non è certo fresca. Possiamo però dire che avevamo avvertito i nostri lettori che comunque il caldo sarebbe arrivato senza se e senza ma, da nord a sud e in tutte le salse. Anche nelle stagioni che sono partite male, comunque 2-3 onde calde (anche intense e non proprio brevissime…) le ha sempre fatte.

Ormai è impossibile avere un intero trimestre estivo senza nemmeno una cupola africana persistente. L’ideale sarebbe che tra una fase meteo rovente e l’altra ci fossero diverse occasioni di piogge e temporali. Il tutto senza sfociare ovviamente in fenomeni violenti. Ma purtroppo sappiamo che statisticamente è quasi impossibile che il passaggio da caldo estremo a piogge sia indolore.

Non resta altro che affidarsi alle previsioni meteo a brevissimo termine e a eventuali allerte che potrebbero creare criticità alla popolazione.