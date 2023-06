E’ davvero superfluo parlare di tempo visto che, dopo tanto penare, la stabilità atmosferica è ormai riuscita ad avvolgere tutto il nostro Paese. Non è superfluo invece parlare del clima e nella fattispecie del caldo che nei prossimi giorni si farà via via sempre più intenso, da Nord a Sud.

Si è dunque risvegliato l’anticiclone africano, il grande assente di questa pazza primavera che ha tristemente lasciato dietro di se una lunga scia di problemi e tragedie. Basti pensare che, secondo alcuni studi, la pioggia caduta in queste ultime settimane è pari a quella che cade solitamente nell’arco di 6 mesi. Ora però la musica cambia e non ci saranno più le note stonate dei giorni scorsi visto che l’atmosfera è prossima a raggiungere la totale stabilità

Appurato il fatto che il meteo ci riserverà in gran parte tanto sole, ora parliamo del caldo; fino a Domenica si farà sentire senza eccessi con valori comunque da piena estate visti i 31/32°C previsti su molte aree del Bel Paese.

Nulla a che vedere invece con quanto capiterà nel corso della prossima settimana e proprio a cavallo del Solstizio d’Estate. L’anticiclone africano inizierà a cuocere l’Italia nel vero senso della parola visto che su alcuni tratti della Sardegna e della Sicilia, ad esempio, proprio tra Mercoledì 21 e Giovedì 22 Giugno, le colonnine di mercurio potrebbero addirittura schizzare verso valori assai esagerati per il periodo.

Stiamo parlando di picchi prossimi se non addirittura superiori alla soglia dei 40°C e dunque temperature che si registrano, sempre in casi particolari, più facilmente in pieno Luglio o agli inizi di Agosto. D’altronde c’era da aspettarselo che dopo tutta quell’instabilità dei mesi scorsi, l’alta pressione avrebbe poi trovato il modo di prendersi il suo spazio in area mediterranea.

Anche al Centro e al Nord si toccheranno i 40°C? Riteniamo di no! Tuttavia il caldo sarà comunque intenso pure sul resto del Paese e ad aggravare la sensazione di calura ci penserà come sempre il fenomeno dell’afa che colpirà, giorno dopo giorno, i grandi centri urbani ma anche molti tratti delle aree rurali.

Se tutto verrà confermato, il grande caldo africano ci terrà compagnia praticamente per tutta la settimana anche se alcuni centri di calcolo ipotizzano qualche moderato disturbo a cavallo del weekend.

Insomma, come sempre capita a pochi giorni dall’inizio di un particolare evento meteo, abbiamo la certezza di quando inizia, ma non di quando arriverà la sua fine. Ci aggiorneremo.