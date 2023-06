L’alta pressione sta per mettere la parola fine al lungo periodo instabile che ha contraddistinto tutta la prima parte di Giugno, rivelatasi incredibilmente piovosa e fresca, come peraltro si è rivelato il mese di Maggio, estremamente generoso in termini di precipitazioni. E non è di certo un male dopo la grande siccità dei mesi invernali soprattutto al Centro-Nord, al netto purtroppo di quelli che sono stati i drammatici eventi alluvionali che hanno colpito Emilia Romagna e non solo.

Tornando all’attualità, siamo alle porte di un grande cambiamento. Abbiamo individuato nella giornata di Sabato il momento della svolta meteorologica semplicemente perché dopo le ultime incertezze di Venerdì, da Sabato l’anticiclone sub-tropicale, fin qui grande assente, si metterà in moto verso il Mediterraneo e determinerà con la sua espansione l’inizio di una fase ampiamente stabile.

Una fase in cui non vi saranno le condizioni neanche per la classica instabilità pomeridiana che interessa di solito le aree interne ed è stata una prerogativa della prima metà di Giugno. La pressione risulterà infatti forte ed estesa a tal punto da inibire la convezione temporalesca. Il sole quindi la farà da padrone in lungo e in largo, sia sui monti che sulle zone costiere.

E se parliamo di fase significa che non durerà poco ma un periodo di diversi giorni: infatti l’alta pressione si stabilizzerà sull’area mediterranea dal week end alla prossima settimana, persistendo molto probabilmente almeno fino a Giovedì/Venerdì. Inoltre il clima diventerà sempre più caldo, soprattutto verso metà settimana, quando le temperature potranno raggiungere valori intorno ai 34-36 gradi, localmente più elevati al Centro-Sud.

L’unico disturbo potrebbe essere qualche passaggio temporalesco (dopo il 20-21) al Nord specie lungo le Alpi per la vicinanza del flusso instabile atlantico, ma è un elemento tutto da valutare e confermare nei prossimi giorni.

Insomma, è tempo di riporre gli ombrelli e aprire gli ombrelloni, per usare un gioco di parole. L’estate, dopo vari tentennamenti, sta per arrivare.