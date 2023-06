Il caldo è arrivato, ma il meteo potrebbe cambiare in modo brusco. Se da un lato è vero che da Giovedì 22 sera arriveranno i primi temporali, è anche vero che il rischio di avere un’Estate tra caldo intenso e temporali estremi c’è.

Il caldo ha vita breve

L’anticiclone nord-africano ha per fortuna breve durata. Una massa d’aria rovente si sta avvicinando dall’entroterra e arriva sul cuore del Mediterraneo, avvolgendo gran parte d’Italia. Il caldo sarà intenso, ma fortunatamente di pochissimi giorni.

Lo strapotere dell’alta pressione di matrice subtropicale sarà scalfito nella sera di Giovedì, con l’avanguardia di un fronte nord-atlantico che porterà i primi effetti sulle Alpi e le Prealpi. Qualche temporale violento non è da escludersi in Pianura Padana, ma con un rapidissimo rasserenamento.

Forti venti e altalena termica: è questo ciò che rischiamo?

Un altro effetto di queste intrusioni di aria fredda è la formazione di forti venti, spesso originati da colpi di vento improvvisi e pericolosissime raffiche discendenti. In gergo tecnico si chiama “Downburst”.

Inoltre, questi eventi possono portare ad un repentino calo delle temperature, a volte di diversi gradi in poche ore. Un pericolo pure per la salute umana, visto che colpi di vento improvvisi e grandine grossa sono da tenere in conto.

Il meteo estremo: una triste realtà

Le Estati del futuro saranno sempre un mix tra eventi temporaleschi severi e caldo estremo. Non è un allarme lanciato a caso. Quando si instaura un periodo di temperature roventi, come si può tornare a respirare? Con l’ausilio di masse d’aria fredda. Ma le quali generano contrasti forti e di conseguenza cumulonembi imponenti.

Sarà utile prestare attenzione alle previsioni (e alle allerte) meteo e adottare le precauzioni necessarie per affrontare queste condizioni sempre più diffuse. Con tutti i rischi del caso (alluvioni lampo, fulmini, grandine spaccatutto, venti devastanti, ecc.).