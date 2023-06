Le previsioni meteo sul nostro Paese continuano a essere decisamente Instabili. Ormai le cronache sono piene di maltempo da nord a sud, con locali disagi anche molto forti. Adesso, in questo articolo ci chiediamo la seguente cosa. C’è una data per una svolta completa? Andiamo a vedere quando finirà questo tempo pazzo.

Instabilità a oltranza

Ci saranno delle condizioni di instabilità a oltranza, sebbene sia presente una fase con più sole e un poco più di caldo. Stiamo parlando di tre giorni, ovvero la fase da Venerdì 9 a Domenica 11 Giugno. In questa triade saranno più difficili i temporali e le temperature aumenteranno fino a portarsi a 30 gradi abbastanza diffusamente, con picchi di 32. Ma siamo già sicuri che questo nuovo pattern non durerà, perché dalla prossima settimana potrebbe ancora una volta cambiare tutto. Ma sono proseguiti i temporali di forte intensità, con gli ormai soliti nubifragi estremi, per altro, alcuni anche nelle aree alluvionate della Romagna.

Settimana prossima ricca di sorprese

Ci aspettiamo una settimana davvero ricca di sorprese sull’Italia. La cosa principale è che quest’anno davvero non ci sono i presupposti per l’inizio di un periodo caldo. Certamente, le temperature oramai sono estive, ma nulla di trascendentale e anzi talvolta fa pure freddino.

C’è da chiedersi quando inizierà il caldo intenso. È una domanda che ci ponete in tanti, cari elettori, ma quest’anno si fatica a ingranare la marcia.

Spesso accade che in questi casi ci siano due fazioni opposte. La prima è quella delle persone contente che ci siano ancora valori decisamente contenuti. La seconda è quella dei personaggi che non vedono l’ora che arrivino i 30 gradi diffusi, in modo da godersi a pieno mare o montagna.

Le tendenze sono chiare

Ormai le tendenze sono chiare e continuiamo a ripeterlo. Non c’è ancora una data ufficiale per una svolta definitiva, quindi il periodo estivo che è partito piuttosto zoppicante continuerà a esserlo ancora per un po’. Stiamo vivendo davvero un periodo retrò, come non si vedeva da tempo.