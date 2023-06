Il meteo della settimana che concluderà il mese di Giugno sarà ricco di novità. Andiamo a vedere insieme cosa ci aspetta. I modelli meteorologici sono tutti concordi nel dire che avremo una rimonta dell’alta pressione piuttosto decisa, anche se, ancora una volta, si tratterebbe di una cosa di scarsa durata.

Esattamente come nell’onda calda africana di alcuni giorni fa, l’impennata termica dovrebbe durare pochi giorni. A seguire una possibile rinfrescata. Ma vediamo insieme i dettagli.

Alta pressione per alcuni giorni

L’alta pressione di matrice ibrida comincia a interessarci dalla giornata di Domenica 25. Essa durerà molto probabilmente fino a Venerdì 30, e col cambio del nuovo mese potrebbero arrivare delle correnti meridionali portatrici di pioggia e temporali diffusi.

Per adesso, non sarebbe un cambiamento del tempo per tutti, perché sarebbero coinvolte solo le regioni nord-occidentali. Ovviamente è ancora presto per dare dettagli precisi, quindi è possibile che possano venire coinvolte più aree d’Italia.

Il rischio fenomeni estremi

Come accade ogni volta che un peggioramento arriva su suolo caldo e umido, sussiste il rischio di fenomeni estremi. Abbiamo già detto in altri articoli che tale evenienza non è una cosa sicura né tantomeno diffusa.

Spesso i lettori possono vedere dei video di meteo estremo, ma ricordiamo che intanto sono sempre esistiti e poi coinvolgono fette di territorio molto piccole. Non dobbiamo pensare che le grandinate interessino l’intera Pianura Padana, oppure una regione venga colpita da molte trombe d’aria. Non siamo nelle zone come la Tornado Alley, nel cuore degli Stati Uniti, anche se molti sottovalutano la reale possibilità di fenomeni vorticosi pure in Italia.

A ogni modo, ricordiamo che questa fenomenologia del tempo è estremamente difficile da prevedere anche solo a poche ore dall’evento, figuriamoci settimane prima. Per adesso possiamo solo dire che le tendenze meteo a 7-10 giorni sono propense a dare un cambiamento del tempo abbastanza repentino. Ma su questo ci riaggiorneremo.