Estate e Inverno sono le due stagioni che dividono gli appassionati meteo. Chi dice “finalmente il caldo” e chi “quando finisce il caldo”. Al di là del gusto personale, è arrivata la prima fase meteorologica veramente estiva sulla nostra Italia, dopo settimane assai instabili.

Come proseguirà il tempo? Quanto durerà questo caldo? Ci saranno temporali violenti e diffusi? Vediamolo insieme.

Caldo non troppo intenso, tipico oramai delle Estati recenti

La prima cosa importante da tenere a mente è che sarà una fase meteorologica calda ma non eccezionale e per giunta nemmeno troppo lunga. Probabilmente la sentiamo e la sentiremo perché non siamo affatto abituati, ma non è nulla di anomalo se confrontato ovviamente alle recenti estati.

Per adesso lo spauracchio di un’estate simile alla terrificante 2022 è scongiurato, anche perché veniamo da un periodo piovoso e fresco. Potrebbe essere probabile che Giugno 2023 risulti un po’ più caldo della media, ma sicuramente è già più piovoso e pure di molto in alcune zone d’Italia.

Ecco quanto dura il tutto

Saremo sotto un contesto anticiclonico per qualche giorno. Davvero poche novità da dire fino a Mercoledì 21: da giovedì 22 arriva una veloce saccatura atlantica potrebbe portare piogge e temporali su alcune zone del Nord. A detta dei modelli, non sarebbero fenomeni particolarmente diffusi, e ci sarebbe annesso un moderato calo termico.

Attenzione però che con tale tipo di configurazione meteo le regioni di Nord-Ovest sarebbero sotto episodi di favonio. Sappiamo che questo vento è molto caldo e quindi anche se l’umidità relativa risulta bassissima è possibile che le temperature rimangano comunque sui 33-35 gradi diffusamente in Pianura Padana, anche se in un contesto decisamente molto sopportabile.

Ci sarà una sorta di consegna dall’anticiclone africano a quello dell’Azzorre. Quindi l’Estate continuerà senza colpo ferire per alcuni giorni, in un contesto tipico e comunque ben soleggiato. Pochissime le piogge nei prossimi giorni, relegate ad Alpi e un po’ al Settentrione.