Il meteo di queste ultime settimane è veramente molto piovoso da nord a sud. Molti lettori sono contenti perché odiano il caldo. Altri invece vorrebbero che venisse a farci visita in pompa magna. Noi ovviamente non giudichiamo i gusti personali di ognuno, perché ogni opzione è valida.

Noi ci limitiamo a fornire dati ufficiali e resoconti. Il titolo però non è scritto a caso. Perché siamo tranquilli e soprattutto cosa vuol dire?

L’estate è una stagione potenzialmente pericolosa

Come mai affermiamo questo aggettivo? Beh sicuramente perché non lo era in passato, ma lo sta diventando ultimamente. Ondate di calore sempre più violente e prolungate nel tempo non fanno altro che aumentare sia la siccità sia il pericolo incendi.

Ecco perché è estremamente importante avere delle pause piovose tra una fase meteo soleggiata e l’altra. Quest’anno, per fortuna, non c’è ancora questo spauracchio. La paura di una 2022 bis fortunatamente si sta letteralmente scongiurando.

È vero, siamo solo all’inizio, ma le persone più attente si ricorderanno l’anno scorso già di questi tempi che razza di anticicloni persistenti c’erano. Avere temperature di 35 gradi diffusi, con punte locali di 40, non dovrebbe nemmeno far parte del nostro clima. O per lo meno in maniera molto occasionale, nel cuore di Luglio o a inizio Agosto. Ma averla a inizio Giugno no, diremmo proprio di no.

Stiamo recuperando parte della siccità, veramente incredibile

È un fatto veramente incredibile: recuperare, per lo meno in parte, la siccità nella stagione estiva è un autentico miracolo. Il meteo appassionati sanno bene che è il periodo dove è più difficile avere delle perturbazioni organizzate.

Quindi affidarsi a temporali occasionali per recuperare un gap idrico è davvero un azzardo. Ma quest’anno sta andando così. Certo l’Estate non è certamente finita (anzi appena iniziata…) e deve continuare a piovere con una certa regolarità, ovviamente senza sfociare nell’estremo opposto di alluvioni lampo o fluviali.