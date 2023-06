Il titolo è ovviamente un poco provocatorio: il meteo italiano è talmente particolare che viene da chiedersi esattamente quello che diciamo. Ma che estate è? Ma volete sapere la risposta? Praticamente normale!

No non siamo andati fuori di testa… È così perché non ci siamo più abituati a questo tipo di tempo. Eppure sarebbe veramente una cosa normale non avere alte pressioni invadenti già a fine Maggio o nella prima metà di Giugno.

Non siamo più abituati

Viene da chiedersi se sia stato un caso o seppure sia un cambio di rotta. Dopo mesi dove le precipitazioni cadevano piuttosto col contagocce, adesso è cambiato tutto. Da oramai sei settimane ci sono piogge con una certa frequenza.

Purtroppo, le cronache meteo a volte ci informano di alluvioni lampo, nubifragi, grandinate e trombe d’aria. Ma attenzione che questi fenomeni per nostra fortuna sono molto localizzati.

La maggior parte dei temporali non creano danni e questi fenomeni estremi, nonostante vengano molto enfatizzati, risultano per fortuna decisamente circoscritti nello spazio e nel tempo.

Ma il caldo dov’è finito?

In realtà c’è già. Non stiamo vivendo un inizio Estate freddo. Sì, ci sono delle giornate piuttosto fresche che sembrano Ottobre. Ma ricordiamo che in Estate ogni tanto ci deve essere una giornata fredda, un po’ come tutte le altre stagioni. Semmai l’anomalia è avere tre mesi di sole costante e precipitazioni relegate a poche ore di nubifragio. Solo che oramai essendo talmente abituati per noi quel tipo di tempo è normale. Ma se vogliamo vedere come era l’Estate una volta sicuramente non ci sarebbe molto da stupirsi.

Anzi, vediamola da questo punto di vista. Se avesse fatto un trimestre estivo come il 2022 saremmo veramente in una ecatombe. Caldo estremo, siccità ultra-estrema e rischio incendi perenne. Vogliamo uno scenario simile. Oppure forse è meglio quest’anno, che si risparmia su condizionatore bollette piove meglio, l’agricoltura rende di più e siamo un poco più felici rispetto all’anno scorso dove eravamo spesso rinchiusi nei luoghi freschi?