La prima grande fiammata di caldo caratterizzerà il meteo di questa settimana, proprio in coincidenza del Solstizio d’Estate. La svolta, iniziata già dal weekend, si sta quindi consolidando con il progressivo rinforzo dell’anticiclone africano sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia.

L’improvviso arrivo della vera Estate sull’Italia deriva da un cambio di circolazione a livello continentale. Una saccatura atlantica sull’Ovest Europa, protesa fin sul Marocco, innesca questa rimonta dell’anticiclone subtropicale. Finora l’anticiclone era stato il grande assente.

Masse d’aria roventi si apprestano ad invadere l’Italia a partire dalla Sardegna, con l’effetto di una brusca impennata delle temperature. L’alta pressione si irrobustirà raggiungendo la sua massima enfasi verso metà settimana, quando la bolla d’aria infuocata abbraccerà gran parte d’Italia e specie il Centro-Sud.

Il tempo sarà di conseguenza stabile anche se non sempre pienamente soleggiato, da un lato per qualche velatura e dall’altro lato per l’invasione di pulviscolo sahariano in atmosfera. Le Alpi saranno lambite da qualche infiltrazione d’aria fresca in quota, che solleciterà lo sviluppo di qualche temporale di calore.

Dai picchi di oltre 40 gradi al brusco refrigerio

Le temperature saliranno vertiginosamente come detto, tanto che sfonderemo per la prima volta il muro dei 40 gradi nei giorni di metà settimana. Questo avverrà soprattutto in Sardegna, ma localmente anche in qualche zona del Sud Italia. Punte di 37-38 gradi si toccheranno poi in Emilia Romagna e Toscana.

Quest’anticiclone sembra però intenzionato a durare meno del previsto e da giovedì subirà un primo cedimento dovuto ad un primo impulso d’aria più fresca limitato al Nord Italia. Ci sarà così un peggioramento a suon di temporali al Settentrione, con rischio di fenomeni intensi in espansione dalle Alpi alla Val Padana.

I temporali apporteranno un refrigerio nel momento in cui si manifesteranno, con la colonnina di mercurio attesi in netto calo. Sul resto d’Italia la giornata di giovedì sarà generalmente assolata e molto calda, con temperature localmente ancora in salita.

Un nuovo impulso instabile, per venerdì, coinvolgerà ancora parte del Nord, per poi estendersi verso le regioni centrali adriatiche. L’aria più fresca al seguito del fronte apporterà un moderato calo termico prima al Centro-Nord e poi anche al Sud nel weekend.

Le temperature tenderanno a rientrare nei valori tipici del periodo, anche se continuerà probabilmente a fare caldo al Nord-Ovest, in Sardegna e sulla fascia tirrenica, dove ci saranno temperature sino a 33-34 gradi. Sarà però caldo piuttosto secco e quindi abbastanza sopportabile.