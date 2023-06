L’Italia risente dell’ennesima fase di meteo instabile e persino maltempo, ma ci sarà un colpo a sorpresa. L’anticiclone africano, finora il grande assente, sembra avere le intenzioni di puntare in pieno l’Italia, trasportando aria rovente verso la nostra Penisola.

Il passaggio sarà davvero traumatico! L’Italia ritroverà un contesto improvvisamente da piena estate, il tutto subito dopo gli scenari di maltempo attesi nel cuore di questa settimana. Le temperature, inizialmente sotto media, risaliranno rapidamente verso l’alto su valori sopra media già dal weekend.

Ci sarà così l’esplosione della la prima vera fiammata estiva di quest’Estate. Possiamo parlare di un avvio tardivo della canicola estiva, considerando che siamo abituati alle prime botte di caldo importante talvolta già dal mese di Maggio.

Quest’anno l’anticiclone africano è finora rimasto in disparte, ma ora sembra voler recuperare subito il tempo perduto. La rimonta dell’anticiclone subtropicale abbraccerà dapprima la Spagna, per poi espandersi sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo dove sarà convogliata aria rovente.

Temperature in aumento dal weekend, verso caldo opprimente

La risalita della bolla sahariana sarà incentivata da un’ampia saccatura atlantica in lento movimento verso le coste dell’Europa Occidentale. Questa è la tipica configurazione che non lascia scampo, soprattutto quando si crea una situazione di blocco che vede stazionare l’anticiclone africano sul Mediterraneo.

La nuova fase calda si concretizzerà già dal weekend, con l’espansione del promontorio anticiclonico a determinare il ritorno della stabilità atmosferica. Il rialzo termico porterebbe subito i termometri sopra la media a partire dal Nord e dalle zone tirreniche.

La grande calura potrebbe però accentuarsi nella prima parte della prossima settimana, con una lingua d’aria rovente che potrebbe abbracciare l’Italia. I massimi effetti si avrebbero al Centro-Sud e sulle Isole, con picchi di temperatura localmente non distanti dai 40 gradi.

L’ondata di caldo si potrebbe patire non poco, sia per l’intensità che per la durata. Inoltre si tratterà della prima vera botta di calore che giungerà all’improvviso, dopo un lungo periodo mite. Non siamo quindi abituati a sopportare temperature elevate e caldo afoso opprimente.