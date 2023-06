Il meteo di questi primi giorni estivi è davvero sorprendente. Ha stupito tutti e continuerà a farlo. A questo tipo di tempo non ci eravamo più abituati. Molti, scoraggiati, avrebbero pensato che il caldo fosse sulle nostre zucche fin da subito. E invece no, quest’anno va in controtendenza. Vediamo alcune cose a riguardo e cerchiamo di capire se tale pattern si manterrà o ci sarà un cambiamento.

Alcuni cenni in merito

I meteo appassionati, ma in genere le persone comuni si dividono in due. Numerosi lettori saran rimasti delusi da questo meteo di inizio giugno, mentre un’altra percentuale è felice di non patire caldo opprimente da inizio stagione.

Noi ovviamente non possiamo giudicare i gusti personali e ognuno di noi ha le proprie preferenze. Passiamo oltre e chiediamoci: questo tipo di configurazione del tempo meteorologico è davvero anomalo? Oppure in passato (per giunta nemmeno troppo remoto) è già giù successo più volte? Andiamo a vedere qualche considerazione a proposito.

La risposta vi stupirà sicuramente

Le proiezioni a medio e lungo termine risultano piuttosto chiare e non fanno vedere anticicloni africani persistenti. Questo sicuramente potrebbe essere visto come un qualcosa di positivo non solo per chi ama il fresco, ma per l’agricoltura che ha bisogno di acqua. Togliendo un attimo il lato idrico, perché parliamo di sorprese?

Con ogni probabilità quest’Estate va in maniera decisamente differente dalle altre, almeno in una prima fase. Siamo comunque sicuri che il caldo intenso prima o poi arriverà, non c’è dubbio. Magari tarda e, a differenza di altri anni, arriva con un cospicuo ritardo…

Però arriverà, statene certi. Le tendenze climatologiche sono chiare e il trend è oramai scritto. In fondo, se non ci fossero fenomeni meteo estremi, questo clima era gradito un tempo, quando il trimestre Giugno-Agosto era chiamato dai più “bella stagione”.