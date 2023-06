Il meteo ci sta proponendo grandi sorprese, anche negli addetti ai lavori c’è stupore. In termini di estremi di caldo? Come fenomeni temporaleschi? L’Estate 2023 non si sta distinguendo per ora per una presenza eccessiva dell’anticiclone africano, anche se è scoppiato comunque per alcuni giorni. Andiamo a vedere quando torna l’incubo 40 gradi.

La presenza della cupola africana

Ricordiamo che l’anticiclone africano è diventato una presenza costante nelle Estati dagli anni 2000, diversamente da quel capitava a metà del Novecento. Ora, tale figura barica è capace di invadere l’Europa, portando ondate di caldo estreme sul Mediterraneo e non solo.

L’attuale fase di caldo, più avvertita sul Nord Italia, non è peraltro legata all’anticiclone africano, ma ad un’area di alta pressione di matrice azzorriana. Tra l’altro stiamo parlando di un caldo non così eccessivo e che viene amplificato solo dai microclimi locali, come ad esempio l’isola di calore notturna.

Inizio Luglio: incubo 40 gradi o piogge forti?

Le temperature, che sono calate al Nord di un paio di gradi da Giovedì 29, per correnti più fresche settentrionali, son solo il preludio ad una burrasca più decisa, con ulteriore rinfrescata, attesa sul finire della settimana.

Aspettiamoci davvero un colpo di scena impressionante, che ci accompagnerà nel primo fine settimana di Luglio, per molte aree compromesso.

Le proiezioni dei centri meteo, ponendo lo sguardo più in avanti, non evidenziano il ritorno del caldo intenso nemmeno per la prossima settimana, quindi per ora scampato pericolo 40 gradi! C’è persino la possibilità che la depressione nord-atlantica possa veicolare nuovi impulsi d’aria fresca ed instabile a lambire l’Italia, con ovvie ripercussioni in termini di tempo e temperature, in particolar modo al Nord.

Quando tornerà il caldo africano? Una nuova ondata di calore più intensa e diffusa a gran parte d’Italia potrebbe materializzarsi attorno al 7-8 Luglio. Sarà lunga? O solo una sorta di toccata e fuga? Ai prossimi aggiornamenti!