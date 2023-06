Dopo numerose settimane dal meteo davvero instabile, ecco il vero caldo estivo. Il periodo dove cambia lo scacchiere europeo è tra Giovedì 15 Giugno e Sabato 17. Il caldo potrebbe pure farsi sentire, visto che veniamo da un lungo periodo fresco.

Per adesso, non dobbiamo pensar di avere 35 gradi costanti. Sicuramente, si interromperà definitivamente la fase meteorologica di maltempo che interessa l’Italia da tempo.

Alta pressione in arrivo!

Sarà un promontorio subtropicale abbastanza grande, ma in una prima fase non ci prenderà in pieno. Il caldo si farà sentire pian piano, a cominciare da Lunedì 19 e nelle giornate che seguiranno. Soleggiamento intenso e calura ci interesseranno dovunque, con locali eccezioni. Le zone alpine in primis e qualche cumulo sugli Appennini.

Sappiamo che i rilievi, anche con cupole africane non particolarmente convinte, riescono a sfornare numerosi rovesci e temporali. Per questi territori farà comunque più caldo ma il rischio acquazzone quotidiano non verrà meno del tutto. Altrove, invece, poco da dire. Sole e caldo faranno da padroni.

Vi diciamo quanto durerà

Quanto durerà questa fase meteo pienamente estiva? Diciamolo subito: diversi giorni. Per lo meno a livello italiano. Le persone che amano il caldo saranno sicuramente accontentate. Stiamo pian piano entrando in una fase climatologica tipica degli anni Duemila.

Recentemente, di fatti, ondate di calore sempre più prolungate ci interessano d’Estate e anche quest’anno potrebbe iniziare, per la prima volta, un periodo di stampo marcatamente estivo.

Per adesso nessun problema. Pensiamo che molti la gradiscano. L’unica speranza è che possa essere interrotta da alcuni rovesci e temporali qua e là nei prossimi periodi, soprattutto sperando che non facciano danni. Anche se è venuta giù molta acqua, se smette di piovere per settimane ritorniamo al punto di partenza. Meglio invece che, tra un periodo soleggiato e l’altro, ci siano i relativi break piovosi, senza eccessi ovviamente…