Davvero interessanti gli aggiornamenti mattutini dei principali centri di calcolo sull’avvio di Luglio. Il secondo mese dell’Estate meteorologica potrebbe cominciare col piglio giusto solo su una parte d’Italia, mentre l’altra rischia di fare i conti con un inasprimento delle condizioni meteo.

Ma cerchiamo di capire cosa potrebbe succedere! Dopo la rinfrescata del 24-26 Giugno ci avvieremo verso un finale del mese tutto sommato calda ma senza eccessi. Inoltre aumentano le possibilità di un abbassamento del flusso fresco nord-atlantico che potrebbe coinvolgere l’Europa centrale ed anche il nord Italia. In tal caso i temporali potrebbero colpire nuovamente il nord.

Questo scenario potrebbe restare quasi del tutto invariato nei primi giorni di Luglio: l’alta pressione, non eccessivamente calda e coriacea, sorvolerebbe le regioni del sud e parte del centro, mentre il nord farebbe i conti con le correnti atlantiche molto secche in alta quota e molto più fresche, le quali andrebbero a determinare forti condizioni di instabilità. Rovesci, temporali e grandinate potrebbero essere molto frequenti in Val Padana e sull’arco alpino, mentre le temperature resterebbero attorno alle medie del periodo.

Un po’ più caldo invece al sud, dove l’alta pressione potrebbe garantire un avvio di Luglio stabile e pienamente estivo. Ma per il momento non si intravedono pesanti ondate di caldo nei primi giorni del prossimo mese. Quanto potrebbe far caldo? Al momento le temperature previste per il Meridione non vanno oltre i 28-32°C, eccetto qualche punta isolata nelle zone interne che potrebbe spingersi oltre questa soglia. Insomma caldo ma non troppo.

Ma per il momento si parla solo di tendenze meteo, le quali potrebbero subire anche pesanti cambiamenti nei prossimi aggiornamenti. Questa bassa affidabilità per l’avvio di Luglio è da attribuire ad una notevole dinamicità della corrente a getto sull’Atlantico, un vero e proprio rebus per i centri di calcolo.