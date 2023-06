Un vortice di bassa pressione abbraccia ancora l’Italia, causando una fase meteo di acuta instabilità, se non maltempo. La parentesi così perturbata di questa fase centrale di Giugno è davvero notevole per il periodo, vista la diffusione su buona parte d’Italia, con picchi di pioggia notevoli qua e là da Nord a Sud.

Si va però velocemente verso un miglioramento. Sono ormai i rimasugli prima della svolta verso la vera Estate, rappresentata dall’ingresso in grande stile dell’anticiclone africano, per la prima volta quest’anno. Molte regioni del Centro-Sud sono intanto ancora in ostaggio di piogge e temporali.

Non mancano fenomeni localmente intensi sino a carattere di nubifragio. La situazione sta però per cambiare, con il veloce spostamento del ciclone dal Tirreno verso lo Ionio fino ad allontanarsi definitivamente verso l’Egeo ed il Mediterraneo Orientale.

Cosa accadrà nella prossime ore? La traslazione del minimo verso l’area ionica comporterà una localizzazione dei fenomeni prevalentemente tra il medio versante adriatico ed il Sud. Si tratta di temporali che potranno essere forti sino al pomeriggio, con anche rischio grandine.

Il sole inizierà intanto a prendere il sopravvento al Nord, in Sardegna e parte del medio-alto versante tirrenico. Le schiarite prevarranno su litorali e parte delle pianure, ma nelle ore pomeridiane non mancheranno brevi acquazzoni e temporali su zone alpine, prealpine ed appenniniche.

L’instabilità si ridimensionerà ulteriormente venerdì, con rovesci residui sulle regioni meridionali e sul nord della Sicilia. Sul resto d’Italia ci sarà bel tempo, a parte addensamenti ad evoluzione diurna e scrosci pomeridiani su Alpi e Prealpi centro-orientali, in sconfinamento a tratti sulle pianure del Triveneto.

Il bel tempo si affermerà in modo pressoché incontrastato dal weekend, con temperature in forte risalita sino a portarsi anche sopra la media. L’anticiclone africano inizierà a bussare la porta da ovest, anche se il suo ingresso avverrà nella prossima settimana, con l’arrivo di masse d’aria rovente.

L’Italia ritroverà un contesto improvvisamente da piena estate, con canicola opprimente che potrebbe anche durare per diversi giorni. Flussi d’aria rovente di matrice sahariana si porteranno verso l’Italia, con un passaggio davvero traumatico in pochi giorni dal clima gradevole al caldo eccessivo.