Adesso ci siamo, i modelli meteo sono piuttosto chiari. Arriva un periodo più soleggiato, stabile e caldo, stavolta davvero per tutta Italia, nessuno escluso! Da quando? E quanto durerà? Andiamo a vedere insieme i dettagli, per sapere se l’Estate sta per partire davvero.

Ultimi giorni di maltempo diffuso

Ancora maltempo fino a Mercoledì 14, poi un paio di giornate piuttosto variabili e instabili, ma solo sui rilievi, poi sole spiccato per tutti!

Di fatti, si apre un periodo abbastanza prolungato, con sole deciso e temperature in netto aumento. Ma vediamo insieme i dettagli per sapere se stavolta sarà quella buona per soleggiamento e caldo estivo pieno.

Piogge e temporali solo al Sud e sui rilievi, poi più nulla

Giovedì 15 e Venerdì 16 piogge e temporali saranno solo localizzate sulle Alpi e Appennini e in parte del Meridione, poi si apre una fase con correnti settentrionali. Pertanto, è altamente probabile che a cominciare dal prossimo fine settimana, il tempo si possa stabilizzarsi definitivamente per tutti.

È possibile infatti una rimonta dell’alta pressione africana, questa volta più decisa, che possa dare temperature più alte, cieli sereni e assenza di precipitazioni da nord a sud. Il tutto con valori termici in marcato aumento.

Sarebbe anche ora? Vediamolo insieme

Numerosi lettori ci scrivono chiedendosi se sia davvero ora che arrivi l’alta pressione. Fino ad adesso, di fatti, non siamo mai stati interessati nemmeno per un po’, e le brevissime fasi soleggiate sono state tra un fronte e l’altro. Adesso c’è da chiedersi se davvero è possibile che il tempo si stabilizzi e soprattutto se sia corretto per quanto riguarda il calendario.

La risposta è sì, anche se bisogna fare la seguente precisazione. Dobbiamo evidenziare il fatto che l’arrivo di una fase di alta pressione nella seconda metà di Giugno ormai è data per normale. In realtà, un tempo era più tipico di inizio Luglio, però rispetto alle ultime annate dove già a fine Maggio c’erano oltre 30 gradi, possiamo dire che quest’anno ci è andata di lusso, almeno per il momento.