Il maltempo non molla e continua ad assediare l’Italia. Lo scatto satellitare di questa mattina parla chiaro: le condizioni meteo non sono propriamente estive su diverse regioni, soprattutto in Sicilia dove addirittura troviamo una perturbazione colma di nubi e piogge ed anche aria fresca! Le temperature attualmente presenti in Sicilia sono di circa 16-18°C, valori decisamente inferiori alle medie di Giugno.

L’assenza dell’anticiclone è ancora molto evidente nel Mediterraneo: le correnti fresche alle alte quote ne approfittano per insediarsi sullo Stivale, dando libero sfogo allo sviluppo di acquazzoni e temporali, più frequenti durante le ore pomeridiane, le quali corrispondono al momento di massima instabilità. Anche oggi avremo a che fare con numerosi temporali e rovesci, oltre che grandinate e colpi di vento.

I settori adriatici saranno senza dubbio quelli più esposti a questa marcata instabilità convettiva: i temporali coinvolgeranno Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale e in aggiunta anche Basilicata, zone interne della Campania, Calabria settentrionale e Umbria. Non escludiamo locali potenti grandinate con chicchi di grosse dimensioni tra Abruzzo e Puglia. Rischio temporali ben presente anche al Nordest e sull’arco alpino. Andrà meglio sul Nordovest e le coste tirreniche, dove potrebbe resistere il Sole.

Tempo più stabile anche in Sardegna, mentre la Sicilia vedrà ancora piogge fino al primo pomeriggio, dopodiché avanzerà un graduale miglioramento. Insomma sembra di commentare una tipica giornata di settembre, ma in realtà siamo all’esordio dell’Estate meteorologica.

Questo tempo pazzerello e molto dinamico ci farà compagnia ancora a lungo, come più volte annunciato. Avremo una breve ripresa dell’alta pressione nel corso del week-end, ma non basterà per tener lontane le correnti fresche e instabili, le quali rischiano di tornare prepotentemente in Italia a metà mese.