Passano i giorni, ma la situazione non cambia. Lo scacchiere europeo sta vivendo un vero e proprio blocco atmosferico e anche il tempo sul nostro Paese continua a propinarci sempre la stessa minestra.

L’anticiclone delle Azzorre è ancora troppo sbilanciato verso il Nord del Continente. Quello africano soggiorna sulle sue terre di origine, mentre intorno al 45° parallelo e dunque alle nostre latitudini, dominano le umide correnti atlantiche foriere di nubi, piogge e soprattutto temporali.

Sarà ancora questo il leitmotiv dei prossimi giorni anche se i fenomeni tenderanno giorno dopo giorno a concentrarsi soprattutto sulle alture.

Fino a Mercoledì però, il meteo farà i capricci in forma più diffusa. Dopo mattinate relativamente tranquille, nelle ore pomeridiane scoppieranno tanti temporali soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord. Subito saranno colpiti i rilievi ma nelle ore pomeridiane anche molti tratti di pianura fino ai litorali. Insomma, un vero e proprio incubo!

Ci sono tuttavia notizie discrete dopo metà della settimana. Giovedì un coraggioso tentativo dell’alta pressione africana di spostare il suo alito caldo verso Nord, ci regalerà un contesto meteo un po’ più tranquillo sui comparti pianeggianti e lungo le coste. Attenzione però, non abbiamo detto stabile! Consiglio? Tenete un ombrello a portata di mano xchè qualche rovescio o temporale non sarà comunque da escludere in pianura.

Discorso diverso per i rilievi dove i temporali risulteranno sempre più frequenti e diffusi e solo dalla tarda serata si potrà godere di una parentesi più tranquilla e asciutta.

Questa situazione sembra destinata ad accompagnarci anche per tutto il fine settimana quando le maggiori schiarite saranno sempre più probabili a carico dei setteri pianeggianti dove per altro registreremo un gra duale ritorno a temperature praticamente estive.

Vi daremo maggiori dettagli a riguardo nei prossimi aggiornamenti.