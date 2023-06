Primo weekend di luglio 2023: instabilità e temporali in arrivo

Le ultime notizie sul meteo per il prossimo weekend, che coincide con l’inizio di luglio, non sono incoraggianti. L’alta pressione ancora presente su tutta l’Italia, in particolare al sud e sulle isole maggiori, potrebbe nuovamente cedere di fronte alle correnti nord-atlantiche.

Avvio di luglio esplosivo

Il trend degli ultimi mesi sembra destinato a continuare anche nel mese di luglio, il secondo dell’estate meteorologica. L’inizio del mese potrebbe rivelarsi un incubo per coloro che aspettano con ansia il weekend per concedersi qualche giorno di relax in montagna o al mare. Infatti, tutti i centri di calcolo prevedono il ritorno di nubi, piogge, temporali e temperature più fresche soprattutto per sabato 1° Luglio.

Le previsioni per la fine di giugno

In realtà, già alla fine di giugno potremmo assistere a tempo instabile sulle regioni del nord, soprattutto vicino alle Alpi e Prealpi: qui i temporali pomeridiani e serali (anche notturni in alcune situazioni) si manifesteranno senza difficoltà tra il 29 e il 30 giugno. Altrove, invece, il tempo sarà stabile e un po’ caldo, sebbene senza eccessi.

Le previsioni per il primo weekend di luglio

Sabato 1° Luglio, una perturbazione ben organizzata proveniente dal nord Atlantico potrebbe minacciare la stabilità atmosferica, causando una serie di acquazzoni e temporali anche intensi a partire dal nord Italia. L’instabilità si accentuerà ulteriormente sulle regioni settentrionali, non si escludono fenomeni particolarmente violenti come grandinate e raffiche di vento sostenute. Domenica l’instabilità sarà più sporadica.

Le conseguenze della perturbazione sul Centro e Sud Italia

Questa perturbazione potrebbe estendersi anche al Centro Italia, ma qualche riflesso si avrà anche sulle aree interne del Sud. Dopo l’aumento temporaneo delle temperature alla fine di giugno, la colonnina di mercurio potrebbe subire un calo significativo proprio nel weekend. Inoltre, sarà necessario prestare attenzione ad acquazzoni e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane, non solo in montagna e in collina, ma anche lungo le coste.

Tendenza successiva

La prossima settimana risulterà ancora inizialmente instabile, per ulteriori infiltrazioni d’aria fresca in quota, con altri temporali soprattutto al Nord. Dopo metà settimana sembra molto probabile un cambiamento, con l’anticiclone africano pronto ad elevarsi di nuovo sull’Italia apportando la seconda intensa ondata di caldo dell’Estate.Sarà importante seguire gli aggiornamenti meteo nei prossimi giorni per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.