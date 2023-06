Il meteo ci informa che la prima ondata di caldo africano del 2023 sta per raggiungere il suo apice in Italia, portando temperature decisamente superiori rispetto ai nostri standard climatici del periodo. Nonostante non siamo ancora entrati ufficialmente nell’Estate astronomica, il caldo si farà sentire in modo significativo.

Le cause del caldo africano

Da alcuni giorni, le calde propaggini di un promontorio anticiclonico di matrice africana hanno raggiunto il bacino del Mediterraneo. Il tempo è tornato praticamente stabile su tutto il Paese e le temperature hanno iniziato la prevista escalation, pronte a raggiungere i loro massimi tra il Solstizio d’Estate (Mercoledì 21) e la giornata di Giovedì 22. Queste saranno le due giornate più calde della settimana, con termometri che potrebbero addirittura superare i 40°C.

Le zone più colpite dal caldo

La regione che risentirà maggiormente dell’ondata di calore sarà la Sardegna, dove nelle aree interne le temperature potrebbero raggiungere i 42/43°C. Un’intensa ondata di calore, senza dubbio!

Il caldo nel resto d’Italia

Anche il resto del Paese sarà avvolto dalla bollente coperta africana, sebbene non si toccheranno punte così elevate. Sulla Valle Padana, nelle aree interne del Centro e del Sud, i termometri potranno comunque salire intorno ai 35/36°C, o addirittura di più all’interno dei grandi centri urbani. È importante prestare attenzione anche all’afa, che sarà inevitabile a causa dell’umidità presente nell’aria, contribuendo a mantenere alte anche le temperature minime.

Un cambiamento in arrivo

Per gli amanti del fresco, ci sono buone notizie in vista. Già tra Venerdì 23 e Sabato 24, un nocciolo d’aria fresca porterà un po’ di temporali in giro per l’Italia, costringendo le temperature a fare un bel passo indietro.

Le previsioni per il Nord Italia

Nel Nord Italia, l’arrivo dell’aria fresca e dei temporali contribuirà a far calare le temperature, rendendo il clima più gradevole e sopportabile rispetto ai giorni precedenti.

Le previsioni per il Centro e il Sud Italia

Anche nel Centro e nel Sud Italia, l’aria fresca e i temporali avranno un effetto benefico sulle temperature, che si abbasseranno rispetto ai picchi raggiunti durante l’ondata di caldo africano.

In conclusione, l’ondata di caldo africano sta per raggiungere il suo picco in Italia, con temperature che supereranno i 40°C in alcune aree. Tuttavia, un cambiamento meteo è previsto per la fine della settimana, con l’arrivo di aria fresca e temporali che contribuiranno a far calare le temperature e a rendere il clima più gradevole.