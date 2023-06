Stiamo vivendo l’ennesima settimana instabile sulla penisola, grazie all’influenza di correnti più fresche e instabili di origine atlantica che continuano a penetrare nel Bacino del Mediterraneo con grande facilità, non essendoci alcuno “scudo anticiclonico” a protezione.

Anche nei prossimi giorni lo scenario meteorologico resterà molto incerto: fra Mercoledì/Venerdì avremo sicuramente più spazi soleggiati, specie sulle coste e sulle aree pianeggianti, mentre sui rilievi (o gran parte di essi) scoppieranno ancora dei temporali. La nota positiva è appunto che questi fenomeni rimarranno più confinati alle aree montuose, risultando quindi meno estesi rispetto a quanto avvenuto nei giorni precedenti.

Ma invece il week-end come sarà? Ebbene, ancora una volta, non possiamo parlare di un fine settimana all’insegna della stabilità. Il sole certamente non mancherà, soprattutto durante la mattinata, ma non mancheranno neanche i temporali, pronti a minacciare molte zone della penisola durante le ore pomeridiane/serali. Entriamo più nel dettaglio e vediamo il tempo previsto nelle giornate di Sabato e Domenica.

Sabato 10 Giugno avremo tempo sostanzialmente stabile al mattino, con ampi spazi soleggiati al Nord e al Sud, qualche nube in più al Centro. Al pomeriggio acquazzoni e temporali interesseranno gran parte dei settori alpini e la fascia appenninica, qui in maniera più diffusa, con sconfinamenti a tratti anche sulle vicine pianure, specialmente delle regioni adriatiche centro-meridionali. Sui litorali permarrà un tempo asciutto e in genere soleggiato. La giornata di Sabato farà registrare inoltre un aumento delle temperature: avremo infatti un caldo abbastanza intenso, tipicamente estivo, con massime intorno ai 27-30 gradi.

Domenica 11 Giugno la pressione atmosferica tornerà a diminuire leggermente, lasciando più spazio all’instabilità: temporali anche forti colpiranno Alpi e Prealpi, scendendo verso la Pianura Padana dal pomeriggio-sera. Rovesci più occasionali sugli Appennini ma al Centro-Sud sarà soprattutto il sole il protagonista principale. Le temperature saranno stazionarie o in leggero calo, quindi su valori estivi ma senza fastidiosi eccessi.

La giornata di Domenica farà un po’ da preludio a ciò che avverrà all’inizio della prossima settimana, quando avremo una nuova importante estensione dell’instabilità a gran parte d’Italia, con tanti temporali sia al Nord che al Centro-Sud. Ma su questa previsione ci concentreremo in altri articoli dedicati.