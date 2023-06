Nemmeno il tempo di rivedere un po’ di sole e godersi un ritorno del caldo, ed ecco che l’atmosfera ha in serbo l’ennesima fase di maltempo che colpirà nel corso della prossime settimana parecchie regioni.

Non ce l’ha fatta dunque l’alta pressione africana ad estendere con fermezza il suo dominio in area mediterranea ed ora si trova così costretta a ritirarsi nuovamente nelle sue terre d’origine.

Nei prossimi giorni un flusso d’aria fresca in quota scivolerà verso l’area tirrenica andando ad alimentare un vortice ciclonico attualmente collocato poco a Sud della Penisola Iberica ed in lento movimento verso levante.

Dopo un Lunedì 12 e un Martedì 13 con i primi temporali già attivi sulle regioni alpine, quelle di Nordovest e sulla dorsale appenninica del Centrosud , ecco che da Mercoledì 14 il quadro meteorologico subirà un evidente peggioramento su Sardegna ed in seguito su tutte le regioni centrali e gran parte di quelle meridionali. Qui ci attendiamo tante piogge e parecchi temporali anche di forte intensità.

Si aprirà così una fase di maltempo assai importante per le regioni del Centro e del Sud che si protrarrà almeno fino alla vigilia del weekend. Il tutto sarà ovviamente accompagnato anche da un generale calo delle temperature che potrebbero a tratti anche scendere sotto media.

Andranno diversamente le cose al Nord dove il tempo più instabile si limiterà a colpire le regioni alpine e prealpine e solo localmente qualche insidia potrà spingersi verso le zone pianeggianti in particolare su quelle di Nordest.

Come già anticipato nei precedenti aggiornamenti, non è ancora chiaro cosa accadrà poi nel corso del weekend. Di questo infatti preferiamo parlarvene nei prossimi giorni in modo da avere un quadro più completo ed esaustivo.