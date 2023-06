Visto il tempo di questi giorni è ormai chiaro come l’estate stia facendo fatica a consolidarsi definitivamente sul bacino del Mediterraneo.

Ci prova, certo e anche generosamente, proprio come sta facendo in questi giorni quando il nostro Paese è tornato sotto un caldo sole tipicamente estivo. Peccato che anche questo ennesimo tentativo non andrà a buon fine. Dai quadranti Nordorientali infatti, si stanno attivando spifferi d’aria fresca che daranno origine a qualche temporale.

In seguito ci attendiamo addirittura l’arrivo di un vortice ciclonico che giungerà sull’Italia proprio alle porte del weekend.

Ed è proprio sul primo weekend del mese di Luglio che si focalizza maggiormente la nostra attenzione in quanto sarà pronto a mostrare un doppio volto. Un weekend bi-gusto per intenderci.

Sabato 1 Luglio infatti, le regioni del Centro e gran parte del Nordest continueranno a fare i conti con il vortice ciclonico sopraggiunto Venerdì. Cieli spesso grigi, calo termico, piogge sparse e soprattutto temporali colpiranno queste regioni e solo dalla serata si noteranno i primi segnali di miglioramento. Più sole e caldo invece al Sud e sulle regioni di Nordovest.

Un volto decisamente diverso invece lo mostrerà il giorno di festa. Domenica infatti la pressione tornerà ad aumentare. Il tempo tornerà tranquillo su tutto il Paese fatta eccezione per qualche nota stonata nelle ore più calde a ridosso dei rilievi appenninici centri-meridionali.

Anche le temperature non staranno certo a guardare, pronte a salire di qualche grado su gran parte del Paese specie al Centro-Nord dove gli aumenti saranno più evidenti.