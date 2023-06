I forti temporali della notte sul nord Italia stanno lasciando spazio ad un gradito Sole, seppur qualche fenomeno ancora interessa Lombardia, Veneto ed Emilia. Volendo essere più precisi questa notte ha imperversato sulla Val Padana centrale un ben organizzato MCS (Mesoscale Convective System), uno dei sistemi temporaleschi più intensi esistenti in natura. Difatti le condizioni meteo sono state davvero pessime per diverse ore tra Lombardia orientale, Veneto occidentale e Trentino, tanto che localmente si registrano accumuli di pioggia superiori ai 60 mm (caduti in breve tempo).

Ora splende il Sole su gran parte d’Italia ma non dobbiamo dimenticarci che ci troviamo pur sempre in un contesto instabile. Effettivamente manca l’anticiclone e al suo posto sono presenti correnti fresche alle alte quote, proprio quelle responsabili dei tanto sgraditi temporali e acquazzoni pomeridiani e serali (ora anche notturni) su tante regioni da nord a sud.

Oggi comincia un week-end che si rivelerà per l’ennesima volta turbolento e temporalesco, su molte località. Sia oggi che domani dovremo fare i conti con acquazzoni e temporali specie nei settori interni, collinari e montuosi, oltre che su tante località della Val Padana! Dopo il breve ritorno del Sole di stamattina, i temporali si svilupperanno a più riprese dal Piemonte al Veneto a partire da stasera! Il rischio è quello di forti nubifragi e forti grandinate, seppur a livello isolato.

Ma il colpo di scena arriva domani: una perturbazione organizzata da ovest, dall’Atlantico, attraverserà il Mediterraneo per approdare in Italia. Una perturbazione che porterà tempo perturbato su tante regioni a partire dalla Sardegna e per poi estendersi anche su centro e nord Italia. La giornata più perturbata, più autunnale che estiva, sarà quella di lunedì: ci aspettiamo nuvolosità diffusa, piogge estese e locali forti temporali tra nord e centro.

Per un miglioramento delle condizioni meteo occorrerà attendere metà della prossima settimana!