Il grande caldo è alle spalle. Le correnti più fresche settentrionali hanno attraversato tutta Italia favorendo un generale calo delle temperature, allontanando definitivamente l’anticiclone sub-tropicale. È una domenica gradevole quasi ovunque, solo in Val Padana c’è un po’ di caldo ma certamente meno intenso dei giorni scorsi. Inoltre le condizioni meteo sono prevalentemente stabili. Benvenuti nell’Estate mediterranea!

Ma quanto durerà questo clima gradevole? Le ultime emissioni modellistiche ci mostrano una costante e lenta ripresa delle temperature in questo finale di Giugno, ma le ondate di caldo estremo e afoso al momento non sono contemplate! Ebbene sì, fino al termine di Giugno vivremo giornate calde ma senza eccessi, a cui si uniranno notti fresche e gradevoli. Tutto merito di un blando anticiclone che sovrasterà l’Italia, mentre il cuore anticiclonico sub-tropicale resterà ancorato sul nord Africa.

Le temperature, in questo contesto, non andranno oltre i 26-32°C su buona parte d’Italia. Sulle coste avremo le brezze marine e temperature assolutamente gradevoli anche in pieno giorno. Solo in Val Padana, sul medio-alto Tirreno e in Sardegna avremo qualche grado in più, ma comunque senza eccessi gravi. Inoltre avremo acquazzoni e temporali sul settentrione, in virtù di correnti fresche e instabili, in alta quota, provenienti da ovest.

Anche Luglio partirà su questa scia? Per certi versi no. Molto probabilmente nella prima settimana di Luglio il tempo potrebbe rivelarsi molto più dinamico, caratterizzato da improvviste ondate di temporali e da veloci ondate di caldo seppur senza pesanti eccessi. Al momento, infatti, non si intravedono avvezioni calde intense come quella arrivata in Italia nei giorni scorsi.

Inoltre segnaliamo la probabilità in netto aumento sull’arrivo dei temporali e di aria più fresca nel primo week-end di Luglio. Un nucleo fresco nord-atlantico potrebbe attraversare tutta Italia a suon di acquazzoni e temporali. Ma ne riparleremo nei prossimi editoriali meteo.