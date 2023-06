Non ci sono più dubbi: il tempo peggiorerà per l’ennesima volta e lo farà nel pieno di Giugno quando tutti s’aspetterebbero condizioni meteo estive. Caldo e stabilità resteranno ancora alla finestra, mentre nubi, piogge e temporali si avvicineranno minacciosamente sul Mediterraneo.

In verità l’instabilità non è mai andata via, al più si prenderà una brevissima pausa venerdì 9 specie al centro-sud, ma a seguire torneremo a commentare correnti fresche provenienti dal nord Europa, responsabili dei tanto temibili temporali pomeridiani e serali. Una situazione che ci farà compagnia ancora a lungo, in linea con i recenti avvenimenti meteo sullo Stivale. Dopo un mese di Maggio estremamente turbolento e più fresco del solito, anche Giugno sta seguendo passo passo le stesse orme.

Ma ciò che più appare clamoroso è il peggioramento di metà Giugno! Nessun anticiclone africano, nessun anticiclone azzorriano, nessuna ondata di caldo. Al loro posto arriverà una perturbazione abbastanza rara per Giugno, una vera e propria depressione in chiaro stile autunnale alimentata da aria molto fresca proveniente dal Nord-est Europa. La difficile interazione est-ovest (correnti fresche da est e aria umida dall’Atlantico) potrebbe davvero concretizzarsi tra 14 e 16 Giugno, con effetti più che evidenti su tutta Italia.

Una dinamica di questo tipo sarebbe più consona ai mesi autunnali e invernali, ma a quanto pare la vivremo proprio nel cuore di Giugno, come se fosse un vero dispetto da parte della natura. La perturbazione porterà nubi e piogge diffuse, oltre che violenti temporali specie al centro-sud, ma è probabile che anche il nord debba fare i conti con temporali intensi e grandinate. Le temperature scenderanno ovunque, fin sotto le medie del periodo tra 14 e 16 Giugno.

Anche il prosieguo appare molto incerto e ricco di instabilità! Le condizioni meteo potrebbero migliorare solo nel corso della terza decade di Giugno!