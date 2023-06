L’alta pressione è tornata sull’Italia dopo la breve rinfrescata del week-end che ha concretamente spazzato via calura e afa sub-tropicale. Ora i cieli sono sereni, il meteo è stabile ovunque e anche le temperature sono calde ma non troppo. Il cuore bollente dell’anticiclone nord-africano per il momento non si farà vivo, di conseguenza potremo vivere giornate in linea con l’Estate mediterranea in questo finale di Giugno.

Tuttavia il tempo sarà sempre stabile come oggi! Anzi, diverse nostre regioni dovranno ben presto munirsi dell’ombrello in quanto subentreranno acquazzoni e temporali in settimana. La causa risiede proprio nella stabilità precaria dell’anticiclone: sarà più forte e solido solo al sud e sulle isole maggiori, mentre il nord Italia si troverà ai margini.

Di conseguenza le correnti più fresche provenienti da ovest, dall’Atlantico, potranno affluire con facilità già a partire da questo martedì, determinando instabilità disorganizzata a prevalente carattere temporalesco. Dove pioverà di più? Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia, Friuli e Trentino alto Adige saranno le regioni più esposte a questi rovesci e temporali. I fenomeni si manifesteranno principalmente nelle ore serali, ma occasionalmente potrebbero persistere anche in piena notte e addirittura fin verso le prime ore del mattino in Val Padana.

Tutto questo andrà avanti fino al week-end, quando addirittura l’instabilità potrebbe inasprirsi non solo al nord ma su buona parte d’Italia! Proprio nel fine settimana, che corrisponderebbe ai primi due giorni di Luglio, una saccatura fresca proveniente dall’Atlantico potrebbe attraversare l’Italia con al seguito parecchia instabilità. Assieme a piogge e temporali ci sarebbe anche un generale calo delle temperature dapprima al nord e a seguire su centro e sud Italia.

Ma per i giorni successivi ci sono buone notizie: l’alta pressione dovrebbe riprende in mano gran parte dello Stivale garantendo condizioni meteo stabili e clima via via più caldo.