La forte perturbazione ampiamente annunciata nei giorni scorsi si sta palesando in questi minuti sulle regioni nord-occidentali e la Toscana. Un fronte temporalesco particolarmente esteso e violento sta causando forti rovesci, tuoni, colpi di vento e grandinate su Liguria e Toscana, ma siamo appena agli inizi del peggioramento meteo.

La situazione si complicherà nelle prossime ore su gran parte del nord Italia e del centro: avremo numerosi rovesci e temporali di forte entità, con al seguito piogge a carattere di nubifragio e grandinate. Le aree più coinvolte saranno, oltre Liguria e Toscana, anche Piemonte orientale, Emilia e Lombardia. Durante tutta la durata del peggioramento potremo imbatterci in accumuli pluviometrici molto importanti per il periodo, anche superiori ai 70 mm di pioggia.

SOLO DUE GIORNI DI MALTEMPO?

La perturbazione agirà sull’Italia fino a sabato: domani toccherà al Nordest e al versante adriatico fare i conti con temporali localmente intensi. Situazione analoga anche per Lazio e Campania tra la notte e il primo pomeriggio. Gli unici settori quasi esenti dal maltempo saranno le isole maggiori e la Calabria ionica/meridionale.

Domenica il meteo migliorerà nettamente su buona parte dello Stivale, anche se non escludiamo qualche residuo temporale in montagna sia sulle Alpi che in Appennino.

PROSSIMA SETTIMANA INSTABILE

Ma a quanto pare acquazzoni e temporali saranno all’ordine del giorno anche la prossima settimana, seppur solo sulle regioni del nord Italia. Sul settentrione, infatti, continueranno a soffiare correnti instabili atlantiche che stimoleranno l’instabilità temporalesca almeno fino al 6 Luglio. Discorso diverso per il resto d’Italia, che si ritroverà sotto l’alta pressione e caldo nella norma.

Addirittura a partire dal 7 Luglio l’anticiclone nord-africano tornerà a rinvigorirsi su tutto il sud e le isole maggiori, dando inizio alla seconda intensa ondata di caldo della stagione.