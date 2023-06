La circolazione dell’aria predominante del mese di Maggio sta avendo ripercussioni pesanti anche su questi primi giorni di Giugno: l’anticiclone è assente e al suo posto persistono flussi freschi in quota che determinano acquazzoni e temporali. Come se non bastasse da ieri è in transito una vera e propria perturbazione organizzata, la quale sta generando piogge più diffuse e tante nubi, come se ci trovassimo ad inizio Autunno. E a quanto pare le condizioni meteo non miglioreranno così facilmente!

Tra martedì e mercoledì insisteranno acquazzoni e temporali su molte regioni, specie quelle adriatiche e del nord. Andrà un po’ meglio sulle coste tirreniche. Per un miglioramento più pronunciato bisognerà attendere il periodo tra 8 e 11 Giugno: in questo periodo l’anticiclone potrebbe timidamente riprendersi, fino ad espandersi sul Mediterraneo centro-occidentale.

Dunque per rivedere con più insistenza il Sole e per non imbatterci nei soliti temporali pomeridiani bisognerà attendere la seconda metà della settimana. Certo non si tratterà di un anticiclone solidissimo e molto caldo! Il promontorio anticiclonico avrà delle debolezze, le quali si paleseranno con qualche temporale pomeridiano lungo l’Appennino e al nord. Andrà nettamente meglio su pianure e coste del centro-sud, dove prevarrà il Sole e la stabilità.

E il caldo? Nonostante l’anticiclone rimetterà il muso sull’Italia non dovremo aspettarci chissà quali aumenti di temperatura. Avremo tra i 2 e i 4°C in più rispetto ai valori attuali: insomma temperature massime comprese tra i 24 e 28°C, con qualche punta isolata di 29-30°C attorno al 10 Giugno. Caldo nella norma, senza eccessi.

Ma le novità non finiscono qui: nella seconda decade di Giugno l’anticiclone rischia di essere nuovamente spazzato via da altre masse fresche nord atlantiche. Queste mineranno seriamente la stabilità da nord a sud e provocheranno nuovi cali di temperatura fino a portarle sotto le medie del periodo. Insomma al momento non si intravedono vere ondate di caldo e lunghi periodi di stabilità in questo mese di Giugno!