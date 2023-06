Le previsioni meteo per l’inizio di Luglio, il secondo mese dell’Estate meteorologica, non sono positive. L’Estate potrebbe affrontare delle sfide in diverse regioni proprio durante il periodo storico in cui di solito inizia il mese meno piovoso dell’anno.

Il cattivo tempo si farà sentire soprattutto al nord Italia e molte località del centro Italia già durante questa settimana. Il momento peggiore delle condizioni meteorologiche è previsto tra venerdì 30 Giugno e domenica 2 Luglio, quando una perturbazione organizzata di origine atlantica attraverserà l’Italia. Successivamente, ci saranno ulteriori intrusioni di aria fresca proveniente da ovest, causando frequenti instabilità.

Ma andiamo nei dettagli e concentriamoci sulle varie fasi turbolente previste per le prossime due settimane. Venerdì irromperà la perturbazione atlantica menzionata nel precedente paragrafo: avremo fenomeni diffusi e intensi al nord, specie sul Nordovest. Fenomeni in estensione al Nordest e al centro, mentre al sud prevarrà l’anticiclone tra venerdì e sabato. Qualche fenomeno rapido possibile solo domenica.

Dopo una pausa davvero breve irromperà un’altra perturbazione, sempre proveniente dall’Atlantico, che avrà come obiettivo nuovamente il nord Italia. Questa seconda ondata di maltempo consecutiva arriverà tra 3 e 5 Luglio. Piogge e temporali coinvolgeranno il nord e le zone interne del centro, mentre il sud potrebbe trovarsi ai margini del maltempo anche in questo caso.

Gli accumuli di pioggia totali potrebbero superare i 100 mm sul nord Italia entro il 5 Luglio: sono valori certamente elevati per il mese di Luglio, storicamente tra i mesi meno piovosi dell’anno.

Ma non finisce qui! Altre incursioni instabili atlantiche potrebbero invadere il nord Italia nei giorni successivi, almeno fino al 10 Luglio. Questo significa che altri temporali, altri acquazzoni e altre grandinate potranno interessare molte località del settentrione. Solo il Meridione può contare su giornate più stabili e più calde per gran parte del periodo preso in considerazione.