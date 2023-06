Il meteo in questa fase di passaggio fra Giugno e Luglio, risulterà piuttosto turbolento sul Mediterraneo, compresa l’Italia. Come anticipato da tempo l’alta pressione non avrebbe avuto vita facile e molto probabilmente non sarebbe durata a lungo. Puntualmente c’è un cedimento dell’anticiclone che determina un vero e proprio break dell’Estate.

Dopo la stabilità della prima parte di settimana, intervallata comunque da qualche temporale, adesso sta entrando nel vivo un impulso di aria fresca e instabile di origine atlantica, che costringe temporaneamente alla resa l’anticiclone.

Peggioramento del tempo e instabilità sino al weekend

Come da previsioni, un severo peggioramento caratterizzerà queste giornate tra venerdì e sabato al Centro-Nord, quindi proprio a cavallo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. La fase di maltempo sarà caratterizzata da piogge e soprattutto temporali, oltre che da un generale calo delle temperature.

Fenomeni intensi previsti

L’ingresso, peraltro vigoroso, di una massa d’aria di questo tipo sul caldo e umido bacino del Mediterraneo porterà infatti fenomeni inevitabilmente intensi. Aspettiamoci temporali severi, grandinate anche di media-grossa taglia, downburst e possibili locali trombe d’aria.

Zone interessate dal maltempo

Tutto questo come detto nelle giornate di venerdì e sabato, con coinvolgimento in primo luogo del Nord Italia e della Pianura Padana, poi anche del Centro Italia, dove il maltempo dovrebbe manifestarsi soprattutto sabato e in modo pesante, specie sulla toscana.

Miglioramento previsto per domenica

Solo nella giornata di domenica il tempo tornerà probabilmente a migliorare grazie al ritorno dell’alta pressione specialmente sul Centro-Nord. Bisognerà comunque mettere in conto dei temporali diurni a ridosso dei rilievi.

Importanza degli aggiornamenti meteo

Questa fase turbolenta sul Mediterraneo vede fenomeni intensi e un peggioramento del tempo marcato tra venerdì e sabato. È importante seguire gli aggiornamenti per essere preparati a eventuali situazioni di emergenza.