Si complica la situazione sul bacino del Mediterraneo a causa di un vortice ciclonico che tra Martedì e Mercoledì inizierà ad avvicinarsi alla Sardegna per poi essere assorbito da una secondo vortice attualmente presente sul Nord Africa.

D’altronde, almeno per ora, non vi è traccia delle alte pressioni che rimangono ben distanti dalle nostre latitudini. Una si trova sul Nordest Europeo, mentre quella africana continua a rimanere fedele alle proprie terre di origine dove con il passare dei giorni si carica sempre più di calore. Tra queste due figure stabilizzanti, si trova gran parte del bacino del Mediterraneo dove ormai da settimane il flusso umido atlantico regna indisturbato con il suo carico di forte instabilità a spesso foriero di piogge e temporali.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire quando e soprattutto dove colpirà più duramente la prevista ondata di maltempo.

Dopo un Martedì 13 assai temporalesco per le regioni di Nordovest e per molti settori del Centro-Sud, in particolare i monti, ecco che Mercoledì 14 inizierà la fase più perturbata con tempo molto capriccioso sulle regioni del Sud, del Centro e sulla Sardegna dove cadranno piogge diffuse e frequenti temporali anche di forte intensità. Attenzione anche alle temperature che subiranno un bello scivolone riportandosi a tratti anche sotto media in particolare al Centro.

Giovedì 15 il maltempo comincerà a spostare il suo baricentro verso levante. Mentre migliorerà la situazione sul Nordovest e in seguito anche in Toscana, sul del Centro e al Sud il meteo continuerà a rimanere grigio a tratti estremamente piovoso e temporalesco.

Da Venerdì 16 però, ecco che la circolazione generale comincerà a dare importanti segnali di cambiamento. Subito arriveranno venti più freschi di Maestrale che cercheranno di spazzare via tutte le nubi dal nostro Paese fatta eccezione per il Sud specie l’area adriatica dove il tempo resterà un po’ incerto. In seguito dal Nord Africa proverà ad ergersi verso il mare nostrum un promontorio anticiclonico di matrice africana che potrebbe regalarci non solo un weekend caldo e soleggiato per gran parte d’Italia, ma potrebbe anche essere il preludio ad una svolta verso un periodo dalle caratteristiche tipicamente estive. Attendiamo ovviamente conferme.